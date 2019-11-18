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На приазовской территории Краснодарского края заложили 1,1 тыс. га виноградников за 0,9 млрд рублей

Мар 3
Москва Центральный федеральный округ
На приазовской территории Краснодарского края заложили 1,1 тыс. га виноградников за 0,9 млрд рублей

В Ейском районе завершена реализация проекта по закладке виноградников на площади около 1100 га. Общий объем инвестиций составил 902,5 млн рублей. Создано 60 новых рабочих мест.
В ходе реализации проекта были запущены в работу две винодельни общей мощностью переработки 970 тонн винограда в год. Ожидается, что ежегодный объем производства вина на приазовской территории края достигнет 1 млн бутылок в год.

Компания «Приазовский Винный Дом» получила лицензию на производство высококачественного вина с защищенным географическим указанием «Восточное Приазовье», что позволило производить вина, подтверждающие их происхождение в Ейском районе Краснодарского края.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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