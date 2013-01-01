На Ленинградской АЭС ввели в эксплуатацию сверхмощный энергоблок с реакторной установкой ВВЭР-1200



C запуском нового первого энергоблока, построенного взамен устаревшего, ЛАЭС достигла энергетической мощности 5240 МВт и стала самой мощной станцией в истории атомной энергетики России.

Андрей Петров, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» отметил, что ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока с реактором ВВЭР-1200 на Ленинградской АЭС-2 стал одним из ключевых событий не только для российской атомной отрасли, но и для страны в целом.

Сегодня Ленинградская АЭС — единственная в России станция, где одновременно действуют канальные уран-графитовые и водо-водяные энергоблоки. Пятью энергоблоками станция проработает до конца 2018 года, а затем первый блок РБМК-1000, вырабатывавший электроэнергию 45 лет подряд, перейдет в статус «эксплуатация без генерации» и на новый этап жизненного цикла — вывод из эксплуатации.

Вместо него будет работать инновационный, самый мощный на сегодня в России энергоблок с водо-водяными энергетическими реакторами типа ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению «3+" и не имеют аналогов в мире. В них использованы самые передовые достижения и разработки, отвечающие всем «постфукусимским» требованиям. Первый аналогичный блок запущен в конце 2016 года на НВАЭС-2 в городе Нововоронеж.

Главное преимущество проекта ВВЭР-1200 - уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, которые делают станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. В частности, на блоке с реактором ВВЭР-1200 используется устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), способная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ