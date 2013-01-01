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На Курской ТЭЦ завершили реконструкцию второй газотурбинной установки более чем за 0,5 млрд рублей

Май 6
Москва Центральный федеральный округ
На Курской ТЭЦ завершили реконструкцию второй газотурбинной установки более чем за 0,5 млрд рублей

В Курске компания «Квадра» завершила реконструкцию газотурбинной установки (ГТУ) № 2, входящей в состав парогазового энергоблока ПГУ-115 теплоэлектроцентрали Северо-Западного района (ТЭЦ СЗР). Инвестиции во второй этап восстановительных мероприятий составили 539 млн рублей. В результате проведенной реконструкции ТЭЦ повысилась надежность электро- и теплоснабжения четырех густонаселенных районов города.
Тепловая мощность электростанции составляет 710 Гкал/час, электрическая — 116,9 МВт.

В ходе работ заменены основные элементы ГТУ, выработавшие свой ресурс, в первую очередь — газотурбинный двигатель. В настоящее время на ТЭЦ СЗР действует шесть водогрейных котлов, а также две ГТУ мощностью по 45 МВт, паровая турбоустановка мощностью 25 МВт, два паровых котла-утилизатора.

Топливом для парогазового энергоблока является природный газ. На ТЭЦ используется оборудование преимущественно российского производства.

Курская область, Центральный федеральный округ



 
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