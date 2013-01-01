На Кубани опережающими темпами засеяли яровыми более 1 млн га и завершили сев сахарной свеклы
Апр 13
В Краснодарском крае весенние полевые работы по севу яровых зерновых культур идут опережающими темпами к уровню проведенных работ за такой же период прошлого года. На сегодняшний день яровыми пшеницей, рожью, ячменем засеяно более половины запланированных площадей.
Яровыми культурами засеяно свыше 1 млн га, что на 403 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Всего яровыми планируется засеять 2 млн гектаров.
В хозяйствах полностью завершен сев сахарной свеклы. Продолжается сев кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, при этом посевные площади этих культур в этом году увеличены.
Кроме того, в настоящее время идет подготовка рисовых чеков к севу риса, продолжается закладка садов и уход за многолетними плодовыми насаждениями.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
13 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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