На Кубани опережающими темпами засеяли яровыми более 1 млн га и завершили сев сахарной свеклы



В Краснодарском крае весенние полевые работы по севу яровых зерновых культур идут опережающими темпами к уровню проведенных работ за такой же период прошлого года. На сегодняшний день яровыми пшеницей, рожью, ячменем засеяно более половины запланированных площадей.

Яровыми культурами засеяно свыше 1 млн га, что на 403 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Всего яровыми планируется засеять 2 млн гектаров.

В хозяйствах полностью завершен сев сахарной свеклы. Продолжается сев кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, при этом посевные площади этих культур в этом году увеличены.

Кроме того, в настоящее время идет подготовка рисовых чеков к севу риса, продолжается закладка садов и уход за многолетними плодовыми насаждениями.

Краснодарский край, Южный федеральный округ