На Камчатке впервые загружено единственное в мире грузовое судно на атомном ходу «Севморпуть»
Авг 28
В Петропавловске-Камчатском впервые загружены контейнеры единственного в мире грузового судна на атомном ходу – лихтеровоза «Севморпуть». Он доставит 5 тысяч тонн продукции камчатских рыбопромышленников в Санкт-Петербург по Северному морскому пути.
В 200 рефрижераторных контейнеров поместили около 5 тыс. тонн замороженной рыбы, филе, икры и другой продукции. Переход лихтеровоза в Санкт-Петербург займет около трех недель. Пункт назначения – причал АО «Петролеспорт».
«Тестовый рейс лихтеровоза дает надежду, что разовые поставки станут регулярными. Это даст стимул развитию портовой инфраструктуры, предпринимательства. Регулярный грузопоток по Северному морскому пути через Камчатку в АТР принесет экономическую выгоду всем участникам новой логистической схемы», – отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
На этот год запланированы два рейса «Севморпути» в Санкт-Петербург и обратно. Ведутся переговоры по организации регулярной работы лихтеровоза на этой линии в 2020 году.
Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ
28 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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