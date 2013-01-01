На Камчатке впервые загружено единственное в мире грузовое судно на атомном ходу «Севморпуть»



В Петропавловске-Камчатском впервые загружены контейнеры единственного в мире грузового судна на атомном ходу – лихтеровоза «Севморпуть». Он доставит 5 тысяч тонн продукции камчатских рыбопромышленников в Санкт-Петербург по Северному морскому пути.

В 200 рефрижераторных контейнеров поместили около 5 тыс. тонн замороженной рыбы, филе, икры и другой продукции. Переход лихтеровоза в Санкт-Петербург займет около трех недель. Пункт назначения – причал АО «Петролеспорт».

«Тестовый рейс лихтеровоза дает надежду, что разовые поставки станут регулярными. Это даст стимул развитию портовой инфраструктуры, предпринимательства. Регулярный грузопоток по Северному морскому пути через Камчатку в АТР принесет экономическую выгоду всем участникам новой логистической схемы», – отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

На этот год запланированы два рейса «Севморпути» в Санкт-Петербург и обратно. Ведутся переговоры по организации регулярной работы лихтеровоза на этой линии в 2020 году.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ