На Камчатке началась лососевая путина
В Камчатском крае на промысел лосося вышли рыбаки восточного и западного побережья полуострова. Всего за период путины планируется добыть не менее 320 тысяч тонн тихоокеанских лососей.
Путина на Камчатке продолжится до конца сентября - начала октября. Промысел в разных местах полуострова идет по-разному – это зависит от начала и продолжительности массового захода лосося в реки. По практике прошлых лет основной вылов на восточном побережье начинается с середины июня. На западном побережье основной промысел откроется в середине июля. Также со стартом лососевой путины на в реках и озёрах за исключением рек Паратунка и Авача, где этот вид рыболовства будет разрешен с 5 июля, открывается любительская и спортивная рыбалка.
Камчатский край традиционно занимает лидирующие позиции в рыбной промышленности России. Лососевая путина-2018 стала самой рекордной за последнее столетие – камчатскими рыбаками добыто около 490 тысяч тонн рыбы, что принесло в региональный бюджет около 7 млрд рублей.
Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ
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