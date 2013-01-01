На Камчатке началась лососевая путина



В Камчатском крае на промысел лосося вышли рыбаки восточного и западного побережья полуострова. Всего за период путины планируется добыть не менее 320 тысяч тонн тихоокеанских лососей.

На промысел вышли рыбаки как на восточном, так и западном побережьях полуострова. С 1 июня рыбалка открыта в Олюторском, Усть-Камчатском, Алеутском, Елизовском (в Кроноцком заливе и впадающих в него реках), а также в Тигильском районах. Первоначальный объем возможного вылова составляет порядка 170 тысяч тонн, а в резерве остается более 140 тысяч тонн, которые будут дополнительно распределены в ходе промысла в зависимости от подходов рыбы. В этом году основный промысел открывается на восточном побережье, но, по прогнозу, на западной Камчатке будет достаточно большой объём рыбы – более 50 тысяч тонн.

Путина на Камчатке продолжится до конца сентября - начала октября. Промысел в разных местах полуострова идет по-разному – это зависит от начала и продолжительности массового захода лосося в реки. По практике прошлых лет основной вылов на восточном побережье начинается с середины июня. На западном побережье основной промысел откроется в середине июля. Также со стартом лососевой путины на в реках и озёрах за исключением рек Паратунка и Авача, где этот вид рыболовства будет разрешен с 5 июля, открывается любительская и спортивная рыбалка.

Камчатский край традиционно занимает лидирующие позиции в рыбной промышленности России. Лососевая путина-2018 стала самой рекордной за последнее столетие – камчатскими рыбаками добыто около 490 тысяч тонн рыбы, что принесло в региональный бюджет около 7 млрд рублей.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ