На Камчатке морская авиация Тихоокеанского флота получила новый сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ
Фев 10
В Камчатском крае на вооружение смешанного авиационного полка, дислоцированного на аэродроме морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) Елизово, поступил еще один модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. В ближайшее время личный состав истребительной эскадрильи приступит к подготовке нового самолета к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.
В ходе модернизации высотный истребитель получил новейшую авионику и радиоэлектронные системы, а также улучшенные тактические характеристики, что значительно повышает его боевые возможности.
МиГ-31 (по терминологии НАТО — Foxhound — лисья гончая) — всепогодный двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любом диапазоне высот, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.
Без дозаправки самолет способен совершать перелеты на расстояние до 3 тыс. км. Его потолок — 20,5 км. Средняя продолжительность полета без дозаправки — 3,3 часа. Группа в составе четырех перехватчиков способна контролировать пространство, протяженность которого по фронту составляет 800-900 км.
Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ
10 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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