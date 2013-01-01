На Камчатке морская авиация Тихоокеанского флота получила новый сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ



В Камчатском крае на вооружение смешанного авиационного полка, дислоцированного на аэродроме морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) Елизово, поступил еще один модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. В ближайшее время личный состав истребительной эскадрильи приступит к подготовке нового самолета к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.

В ходе модернизации высотный истребитель получил новейшую авионику и радиоэлектронные системы, а также улучшенные тактические характеристики, что значительно повышает его боевые возможности.

МиГ-31 (по терминологии НАТО — Foxhound — лисья гончая) — всепогодный двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любом диапазоне высот, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.

Без дозаправки самолет способен совершать перелеты на расстояние до 3 тыс. км. Его потолок — 20,5 км. Средняя продолжительность полета без дозаправки — 3,3 часа. Группа в составе четырех перехватчиков способна контролировать пространство, протяженность которого по фронту составляет 800-900 км.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ