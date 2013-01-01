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На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов

Ноя 13
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов

9 ноября в Любытинском районе на базе отдыха «Любытино – хутор» прошла инвестиционная конференция «Возрождение русской глубинки».
В тёплой и дружественной обстановке обсудить и наметить точки роста района собрались: специалисты Агентства развития Новгородской области, представители бизнеса региона, Санкт -Петербурга, Москвы, эксперты в области инвестиционного развития и представители муниципальных районов Новгородской области.

Глава Любытинского района Андрей Устинов рассказал об инвестиционной привлекательности района:

- У нас активно развивается туристическое направление, а также сельскохозяйственные проекты. Улучшились транспортные условия: отремонтирована дорога, будет пущен поезд Окуловка – Любытино – Неболочи. Любытино – центр горнолыжного отдыха. Инфраструктурная часть у нас развита, поэтому инвестору в Любытино будет комфортно.

В районе 3000 га муниципальных земель, которые Администрация Любытино готова отдать в аренду инвесторам по приемлемым ценам.

Некоторые бизнесмены уже направили свои силы и средства в развитие собственных проектов в этом районе. Так, компания «Винсла» уже начала реализацию проекта экодеревня «Любогорье». Многие жители больших городов устали от бешенного ритма современной жизни и предпочитают проводить всё свободное время на природе, приобщаясь к неспешному загородному темпу.

Эта тема нашла своё развитие в выступлении эксперта комиссии по муниципальной науке ГД РФ Глеба Тюрина. Его книга «Возрождение русской глубинки» посвящена теории развития районов за счёт проживающих там людей. Для этого предлагается создать новую модель экономики по привлечению жителей мегаполисов в провинцию.

- Многие семьи хотят уехать из больших городов, - говорит Глеб Тюрин, -

Они хотят жить в провинции, на свежем воздухе, питаться здоровой пищей, располагать большим количеством личного времени, но в то же время иметь интересную работу и достойный заработок. Поэтому должна быть создана особая программа, которая не только привлекает семьи в районы, но и помогает им развиваться, оставляя их деньги в местном бюджете. Сейчас в районах люди доживают, а их дети стремятся уехать в большие города. Надо создавать малые формы предпринимательства, когда товарообмен идёт внутри района. Такие практики уже существуют в США, Южной Корее, Индии и успешно развивают экономику государств.

Следующим спикером инвестиционной конференции стал председатель Союза литейщиков Санкт – Петербурга Владимир Евсеев. Он рассказал о своей работе по развитию инвестиционного потенциала Ленинградской области совместно с сейчас действующим губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

- Мы разработали принцип «одного окна»: когда инвестор заходит в регион через одну организацию и получает все меры поддержки, - рассказывает Владимир Евсеев, - для эффективного развития я вывел принцип «четырёх И»: Индустриализация, Инвестиции, Инновации, Импортозамещение.

Агентство развития Новгородской области как раз и является организацией по работе с инвесторами по принципу «одного окна». Заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций Алексей Соколов презентовал работу структуры по работе с инвесторами.

Владимир Евсеев задал вопрос Алексею, работает ли Агентство с малыми формами инвестиций от 1 до 5 млн. рублей:

- Да, мы работаем и с малым бизнесом, оказываем консультации, направляем в фонды и институты развития, - ответил Алексей Соколов, - Например, предприниматель из Шимского района хочет организовать пекарню, его бюджет 1,5 млн, мы направили его в фонд поддержки малого предпринимательства, где ему компенсируют затраты по лизингу оборудования по программе Корпорации МСП.

Спикеры конференции обсуждали и цели государства, которое говорит о том, что развиваться необходимо своими внутренними силами. А это кооперации, объединения - продавать своё своим же.

Во второй половине дня к работе конференции присоединился и министр инвестиционной политики Новгородской области Владимир Куимов. Он рассказал участникам конференции о мерах поддержки, осуществляемых Правительством региона по привлечению инвесторов в муниципальные районы. На следующий день инвестиционной конференции участники во главе с Владимиром Куимовым в непринуждённой обстановке дискутировали и искали точки роста Любытинского района.

Интересно, что принципы развития, найденные на конференции в Любытино, можно и нужно применять в любом другом районе.



 
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