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На Ямале ввели в эксплуатацию Южно-Мессояхское газоконденсатное месторождение

Дек 27
Москва Центральный федеральный округ
На Ямале ввели в эксплуатацию Южно-Мессояхское газоконденсатное месторождение

В Большехетской впадине в Ямало-Ненецком автономном округе ПАО «ЛУКОЙЛ» запустило в опытно-промышленную эксплуатацию Южно-Мессояхское газоконденсатное месторождение, которое относится к классу крупных. На данный момент на месторождении введена одна многозабойная скважина с суточным дебитом 330 тыс. кубометров природного газа и 30 тонн конденсата.
Для организации сбора, подготовки и транспорта построены и введены установка подготовки товарного газа с проектной мощностью 600 тыс. кубометров в сутки природного газа и 90 тонн в сутки конденсата, газопоршневая электростанция, а также газопровод подключения к транспортной системе протяженностью 7 км, газосборные сети, метанолопровод и другие объекты производственной инфраструктуры. Кроме того, введен в эксплуатацию вахтовый жилой комплекс со столовой.

По результатам эксплуатации первых скважин будет принято решение о дальнейшем плане разработки месторождения.

ЯНАО, Тюменская область, Уральский федеральный округ



 
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