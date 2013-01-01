На Ямале успешно провели арктический тест-драйв беспилотных грузовиков «КАМАЗ»



В Ямало-Ненецком автономном округе на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении успешно прошли испытания беспилотных грузовых автомобилей «КАМАЗ». Главная цель испытаний – подтвердить эффективность использования беспилотных транспортных средств для грузоперевозок в труднодоступных районах Крайнего Севера. В ходе арктического тест-драйва «КАМАЗы» безаварийно преодолели 2,5 тыс. км.

В реальных условиях Заполярья автомобили без водителей продемонстрировали весь потенциал цифрового ресурса: умение передвигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваться информацией через дублируемые системы связи, распознавать препятствия за доли секунды и прогнозировать траекторию движения с учётом актуальной дорожной обстановки.

Контроль за перемещением беспилотных грузовиков по территории автономного нефтепромысла и зимним дорогам через Гыданскую тундру осуществлялся из центра управления, оборудованного на Восточно-Мессояхском месторождении.

Испытания показали, что в сравнении с пилотируемыми аналогами беспилотные «КАМАЗы» на 50% более безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках. Это подтверждает возможность бесперебойной эксплуатации грузовых беспилотников на северных нефтепромыслах.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ