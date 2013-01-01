На Ямале открыли первый распределительный центр для обработки и хранения добываемой в округе рыбы



В Ямало-Ненецком автономном округе ООО «Салехардский комбинат» открыл первый в регионе распределительный центр по хранению рыбы мощностью 5 тыс. тонн. При необходимости здесь может аккумулироваться до 50% от годового объема добываемой на Ямале рыбы и до 65% в период навигации. Для обслуживания новой производственной площадки дополнительно создано 12 рабочих мест.

Открывшийся при комбинате логоцентр позволит рыбодобывающим предприятиям, имеющим ограниченные холодильные площади, централизованно накапливать уловы в Салехарде. Кроме того, оборудование центра поможет рыбодобытчикам сократить расходы на обустройство береговой инфраструктуры, а также технологические потери в процессе хранения рыбы.

Для распределительного центра закупили холодильно-морозильное оборудование, погрузочно-разгрузочную технику, запустили в эксплуатацию льдогенератор для производства ледяной крошки, а также автоматический дефростер для быстрого размораживания сырья. агрегаты для хранения свежего сырца и полуфабрикатов установили в реконструированных цехах.

Немаловажно, что распределительный центр поможет сократить и расходы на электроэнергию для рыбодобывающих предприятий округа, т.к. им придется тратить значительно меньше средств на заморозку свежей рыбы. Разница в стоимости электроэнергии между городом и поселками колеблется от 6 до 30 рублей за киловатт-час.

Благодаря модернизации увеличились и производственные мощности комбината. Ранее здесь могли выпускать в год максимум 1800 тонн готовой продукции, а с этого сезона — до 3000 тонн. Сейчас реконструкция комбината, нацеленная на замкнутое безотходное производство, продолжается.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ