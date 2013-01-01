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На Ямале открыли новое месторождение природного газа в пластах палеозойской эры

Авг 26
Москва Центральный федеральный округ
На Ямале открыли новое месторождение природного газа в пластах палеозойской эры

В Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области компания «Газпромнефть-Ямал» получила лицензию на разведку и добычу природного газа на Ближненовопортовском месторождении в Ямальском районе. Уникальное месторождение открыли в пластах палеозойской эры в ходе геологического изучения Южно-Каменномысского участка. По результатам геологоразведочных работ запасы месторождения оцениваются в 4 млрд кубометров газа.
Открытие Ближненовопортовского месторождения не прогнозировалось традиционными методами геологоразведки. Его уникальность заключается в залегании углеводородов в палеозойских карбонатных отложениях, нефтегазоносность которых не характерна для данного региона.

Специалистам «Газпромнефть-Ямала» удалось не только получить из палеозойских пластов фонтанные притоки газа, но и определить геологическую моделью нового актива.

В настоящее время компания приступила к детальному изучению его потенциала: проведены 3D-сейсморазведка, длительные испытания нескольких скважин, бурится поисково-оценочная скважина.

Будущий промысел природного газа станет пилотной площадкой по добыче полезных ископаемых из пластов палеозойской эры, что открывает новые перспективы освоения Ямала. Планируется организовать геологическую экспертизу и рекомендовать возможные способы исследования палеозойских отложений на Ямале.

Тюменская область, Уральский федеральный округ



 
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