На Ямале начали опытно-промышленную эксплуатацию Северо-Русского месторождения газа



В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» начало опытно-промышленную эксплуатацию в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Северо-Русском месторождении с годовым проектным уровнем добычи 5,7млрд м3 природного газа и 700 тыс. тонн газового конденсата.

Северо-Русское месторождение, включающее 5 продуктивных пластов, является первым и самым крупным из группы месторождений Северо-Русского блока, в которую входят также Дороговское, Восточно-Тазовское и Харбейское месторождения с общим объемом добычи газа более 13 млрд м3 в год. Их запуск запланирован на 2020-2021 годы. Совокупные запасы четырех месторождений блока составляют более 300 млрд м3 газа.

В 37 км от месторождения проходит магистральный газопровод Заполяное-Уренгой, предназначенный для подачи газа в единую газотранспортную систему России.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ