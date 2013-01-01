На Ямале начали очередной этап «надвижки» пролётного строения моста через реку Пур



В Ямало-Ненецком автономном округе строители приступили к шестому этапу «надвижки» пролётного строения возводимого моста через реку Пур между пос. Уренгой и микрорайоном Коротчаево. После окончания этого этапа будет завершено 75% запланированных работ. Строительство ведётся круглосуточно в плановом режиме. Для минимизации риска распространения коронавирусной инфекции на объекте и в жилом городке приняты необходимые защитные меры.

На данном этапе работ берега сблизятся ещё на 105 метров, а длина сооружения составит уже 600 метров. За весь период строительства специалистам предстоит возвести 1023 метров конструкций, из них 808 метров — методом «надвижки».

Для начавшихся работ подготовлено более 3,5 тыс. тонн металлических конструкций. Одновременно на объекте укрепляют откосы насыпи матрацами рено и сооружают ливневую канализацию.

Автомобильный мостовой переход через реку Пур стоимостью порядка 10 миллиардов рублей планируют открыть в конце 2020 года.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ