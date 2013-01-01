На Алтае выпустили первый в Росиии импортозамещающий сортировщик твердых коммунальных отходов



В Барнауле (Алтайский край) специалисты компании «СиСорт» разработали и изготовили первый отечественный сортировщик мусора «Экосорт». Автоматизированную установку, которая на треть дешевле импортных аналогов, отправили в Ивановскую область для испытаний и работы на крупном мусоросортировочном заводе.

Технология фотосепаратора «Экосорт», предназначенного для сортировки мусора, основана на анализе продукта по цвету. Тестовые испытания подтвердили высокую эффективность разработки. Опытный образец фотосепаратора «Экосорт» рассчитан на сортировку восьми тонн мусора в час, заменяя работу 25 человек.

Компания «СиСорт» планирует выпускать аппарат в различных конфигурациях: производительность самых больших составит до 30 тонн мусора в час.

«Чтобы из мусора вернуть обратно в рециклинг полезные материалы (пластик, стекло, бумагу, дерево), требуется один аппарат на каждый материал. Минимальная линия состоит из трех аппаратов, максимальная — из семи. В минимальной схеме использования можно возвращать в рециклинг порядка 18 — 20% отходов», — отметил руководитель компании «СиСорт» Максим Савинков.

Запуск серийного производства фотосепаратора «Экосорт» запланирован на 2019 год. На заводе уже подготовлены производственные площади для изготовления и сборки новой продукции.

В первую очередь сортировщик ТКО «Экосорт» предложат российским мусороперерабатывающим предприятиям. Затем аппарат планируют вывести на мировой рынок.

Алтайский край, Сибирский федеральный округ