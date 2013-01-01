На Алтае выпустили первый в Росиии импортозамещающий сортировщик твердых коммунальных отходов
В Барнауле (Алтайский край) специалисты компании «СиСорт» разработали и изготовили первый отечественный сортировщик мусора «Экосорт». Автоматизированную установку, которая на треть дешевле импортных аналогов, отправили в Ивановскую область для испытаний и работы на крупном мусоросортировочном заводе.
Компания «СиСорт» планирует выпускать аппарат в различных конфигурациях: производительность самых больших составит до 30 тонн мусора в час.
«Чтобы из мусора вернуть обратно в рециклинг полезные материалы (пластик, стекло, бумагу, дерево), требуется один аппарат на каждый материал. Минимальная линия состоит из трех аппаратов, максимальная — из семи. В минимальной схеме использования можно возвращать в рециклинг порядка 18 — 20% отходов», — отметил руководитель компании «СиСорт» Максим Савинков.
Запуск серийного производства фотосепаратора «Экосорт» запланирован на 2019 год. На заводе уже подготовлены производственные площади для изготовления и сборки новой продукции.
В первую очередь сортировщик ТКО «Экосорт» предложат российским мусороперерабатывающим предприятиям. Затем аппарат планируют вывести на мировой рынок.
Алтайский край, Сибирский федеральный округ
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