На Алтае построили и запустили в работу две новые солнечные электростанции за 5,5 млрд рублей



В Республике Алтай ввели в эксплуатацию две солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 55 МВт. Объем инвестиций компании «Хевел» в новые энергообъекты составил 5,5 млрд рублей. В рамках данного проекта построены вторая очередь Ининской СЭС мощностью 15 МВт и Усть-Коксинская СЭС мощностью 40 МВт. В январе 2020 года в регионе также начнет работу Чемальская СЭС мощностью 10 МВт 1 млрд рублей.

Ранее «Хевел», которая является крупнейшей в России интегрированной компанией в области солнечной энергетики, построила и ввела в эксплуатацию в Республике Алтай Майминскую станцию мощностью 25 МВт, две солнечные станции в Кош-Агаче и по одной — в Усть-Кане и Онгудае (по 5 МВт каждая), а также первую очередь Ининской СЭС мощностью 10 МВт.

Мощность солнечной генерации в Горном Алтае в 2020 году достигнет 120 МВт. Общий объем инвестиций за все годы строительства СЭС в регионе составляет порядка 10 млрд рублей.

Республика Алтай, Сибирский федеральный округ