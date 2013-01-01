На «АгроОмск-2019» предложат по акции перевезти грузы в Крым



Впервые в выставке-ярмарке «АгроОмск-2019» примет участие транспортная компания «Байкал-Сервис» с 25-летней историей работы.

Впервые в выставке-ярмарке «АгроОмск-2019» примет участие транспортная компания «Байкал-Сервис» с 25-летней историей работы.

С 22 по 28 июля 2019 года в парке «на Королева» состоится крупнейшая сельскохозяйственная выставка России «АгроОмск-2019». Ежегодно участие в ней принимают более 400 участников со всей страны, а также из Казахстана.

Участник агровыставки компания «Байкал-Сервис» по случаю своего 25-летнего юбилея проведет различные акции, предлагая предприятиям, индивидуальным предпринимателям и частным клиентам выгодные условия перевозок по России.

«Наша компания «Байкал-Сервис» - ведущий отечественный перевозчик сборных грузов предлагает своим клиентам воспользоваться полезными акциями, которые сократят транспортные расходы. Так, по акции «Везем в Крым» мы предлагаем скидки на доставку грузов в Севастополь - до 20% и в Симферополь до 15%. Акция «уДАЧНЫЕ перевозки» дает возможность до конца лета получить 25% скидку на междугородние перевозки товаров для дачи и сада, а «Везем кататься!» дает 25% скидку на доставку велотоваров. Также компания предоставляет скидки до 40% при перевозке небольших и необъемных грузов более чем по 3000 направлениям», - рассказали в «Байкал-Сервис».

Организаторы выставки-ярмарки отмечают, что специалисты транспортной компании расскажут обо всех действующих акциях и ответят на вопрос, почему стоит выбрать именно «Байкал-Сервис» для транспортировки своих грузов.

Напомним, что на выставке-ярмарке «АгроОмск-2019» гости смогут ознакомиться с новыми образцами агротехники, научными разработками в сельскохозяйственной сфере, а также по достоинству оценить продукцию животноводства, пчеловодства, пищевой и перерабатывающей промышленности.