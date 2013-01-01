Музей-усадьба Рахманинова «Ивановка» - в пятерке самых любимых у россиян



Россияне выбрали свои самые любимые музеи. Список победителей всенародного онлайн-голосования размещен на портале Культура.рф. Музей-усадьба Сергея Рахманинова «Ивановка» вошел в пятерку лидеров.

Акция «Мой любимый музей», организованная при поддержке Минкультуры России, проводилась в этом году впервые. Россияне выбирали из более чем 4 тысяч музеев всей страны. «Ивановка» получила настоящее народное признание, заняв 4 место в списке лидеров. Обошли тамбовскую усадьбу такие известные музеи как Исаакиевский собор Санкт-Петербурга (3 место), столичный Музей Победы (2 место) и музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» Московской области (1 место).

Музей-усадьба «Ивановка» является крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Значительный период жизни композитора, с 1890 по 1917 год, был связан с усадьбой. Здесь зарождались и получали первоначальное воплощение многие его творческие замыслы.

В настоящее время Музей-усадьба С.В.Рахманинова в Ивановке - одна из самых известных и посещаемых туристами достопримечательностей Тамбовской области. Губернатором Александром Никитиным утверждена дорожная карта развития «Ивановки» на ближайшие пять лет, включающая присвоение ему статуса историко-культурного природного музея-заповедника, развитие инфраструктуры, воссоздание исторических объектов. «Для нас Сергей Васильевич Рахманинов - один из символов Тамбовщины, памятью о нем мы дорожим и хотим создать все условия для туристов, интересующихся жизнью и творчеством этого великого композитора», - говорит Александр Никитин.