Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 НОЯ, 16:17 МСК
USD (ЦБ)    66,9436
EUR (ЦБ)    75,5191

28 НОЯ, 16:17 МСК
USD (ЦБ)    66,9436
EUR (ЦБ)    75,5191

Музей-усадьба Рахманинова «Ивановка» - в пятерке самых любимых у россиян

Ноя 28
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Музей-усадьба Рахманинова «Ивановка» - в пятерке самых любимых у россиян

Россияне выбрали свои самые любимые музеи. Список победителей всенародного онлайн-голосования размещен на портале Культура.рф. Музей-усадьба Сергея Рахманинова «Ивановка» вошел в пятерку лидеров.
Акция «Мой любимый музей», организованная при поддержке Минкультуры России, проводилась в этом году впервые. Россияне выбирали из более чем 4 тысяч музеев всей страны. «Ивановка» получила настоящее народное признание, заняв 4 место в списке лидеров. Обошли тамбовскую усадьбу такие известные музеи как Исаакиевский собор Санкт-Петербурга (3 место), столичный Музей Победы (2 место) и музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» Московской области (1 место).

Музей-усадьба «Ивановка» является крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Значительный период жизни композитора, с 1890 по 1917 год, был связан с усадьбой. Здесь зарождались и получали первоначальное воплощение многие его творческие замыслы.

В настоящее время Музей-усадьба С.В.Рахманинова в Ивановке - одна из самых известных и посещаемых туристами достопримечательностей Тамбовской области. Губернатором Александром Никитиным утверждена дорожная карта развития «Ивановки» на ближайшие пять лет, включающая присвоение ему статуса историко-культурного природного музея-заповедника, развитие инфраструктуры, воссоздание исторических объектов. «Для нас Сергей Васильевич Рахманинов - один из символов Тамбовщины, памятью о нем мы дорожим и хотим создать все условия для туристов, интересующихся жизнью и творчеством этого великого композитора», - говорит Александр Никитин.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
28 Ноя:
28 Ноя:
28 Ноя:
Центральный федеральный округ:
28 Ноя:
28 Ноя:
28 Ноя:
РОССИЯ:
28 Ноя:
28 Ноя:
28 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц
Наука и технологии

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники
Наука и технологии

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене
Экономика 2

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать
Наука и технологии 1

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?
Экономика 7

Как в России устроена продажа автомобильного топлива

Как в России устроена продажа автомобильного топлива
Экономика 1

Узнай, страна

В Смоленске приняли первых пациентов в новом перинатальном центре

В Смоленске приняли первых пациентов в новом перинатальном центре

В Саратовской области открыт новый распределительный центр «Саратов»

В Саратовской области открыт новый распределительный центр «Саратов»

Тамбовская область вошла в тройку российских лидеров по росту промышленного производства

Тамбовская область вошла в тройку российских лидеров по росту промышленного производства

"Русагро" увеличивает мощности в Тамбовской области

Новости СМИ

Новости дня

15:57 Путин рассказал об уходящем от России долларе Путин рассказал об уходящем от России долларе
81 трлн руб. предполагается потратить на инвестиционные контракты, автопроизводители бьют тревогу и другие новости среды
81 трлн руб. предполагается потратить на инвестиционные контракты, автопроизводители бьют тревогу и другие новости среды
15:25 Московские торговые центры «минируют» из-за рубежа Московские торговые центры «минируют» из-за рубежа
14:56 Кремль отреагировал на угрозу Трампа отменить встречу с Путиным Кремль отреагировал на угрозу Трампа отменить встречу с Путиным
14:39 Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями
14:02 Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине
13:52 Из торговых центров Москвы из-за угроз взрыва эвакуированы тысячи людей Из торговых центров Москвы из-за угроз взрыва эвакуированы тысячи людей
Миссия на Марс началась успешно, беспилотные автомобили появляются на дорогах России и другие новости вторника
Миссия на Марс началась успешно, беспилотные автомобили появляются на дорогах России и другие новости вторника
12:50 Украинским морякам предъявлено обвинение Украинским морякам предъявлено обвинение

Узнай, страна!

16:17 В Смоленске приняли первых пациентов в новом перинатальном центре В Смоленске приняли первых пациентов в новом перинатальном центре
Маск пошлет миссию на Марс в 2022 году, в России изобрели искусственное сердце и другие новости понедельника
Маск пошлет миссию на Марс в 2022 году, в России изобрели искусственное сердце и другие новости понедельника
15:53 В Саратовской области открыт новый распределительный центр «Саратов» В Саратовской области открыт новый распределительный центр «Саратов»
14:41 Тамбовская область вошла в тройку российских лидеров по росту промышленного производства Тамбовская область вошла в тройку российских лидеров по росту промышленного производства
13:18 В Ростовской области запустили вторую очередь завода по выпуску добавок для полимеров В Ростовской области запустили вторую очередь завода по выпуску добавок для полимеров
09:57 В Курске прошел региональный форум «Молодежь. Наука. Инновации-2018» В Курске прошел региональный форум «Молодежь. Наука. Инновации-2018»
27 НОЯ, 15:42 "Новгородский аграрий" стал одним из лучших в стране "Новгородский аграрий" стал одним из лучших в стране
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
27 НОЯ, 08:20 Более 20 млн рублей направят на создание Центра поддержки экспорта в ЕАО в будущем году Более 20 млн рублей направят на создание Центра поддержки экспорта в ЕАО в будущем году
22 НОЯ, 11:53 В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter