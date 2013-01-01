Москва вошла в десятку, а Санкт-Петербург - в сотню лучших городов мира



Эти два российских города вошли в список World’s Best Cities 2019 -рейтинг лучших городов мира, который составляется агентством Resonance Consultancy.

В первую десятка 2019 года вошли Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио, Барселона, Москва, Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско. Санкт-Петербург расположился в рейтинге на 54 месте - между Копенгагеном и австралийским городом Перт.

Список формировался на основе таких параметров как качество естественной и городской окружающей среды, достопримечательности и инфраструктура, развитие предпринимательства, количество иммигрантов, а также развитие искусства, развлечений и гастрономии. Учитывались также отзывы и комментарии пользователей в соцсетях, а также онлайн рейтинги TripAdvisor, Instagram, Facebook, поисковые запросы в Google и данные Google Trends.

Ранее был опубликован российский рейтинг «ТурСтата", в котором Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Подмосковье лидируют по количеству туристов. За основу исследования был взят именно экскурсионный туризм и около 30 процентов путешественники отдали предпочтение северной столице, в которой приоритет отдают посещению Эрмитажа, Русского музей, а также музеев Пушкина и Петергофа.