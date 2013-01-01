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Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили рейтинг субъектов РФ по качеству жизни

Фев 18
Москва Центральный федеральный округ
Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили рейтинг субъектов РФ по качеству жизни

На долю российских регионов, которые входят в десятку лидеров этого рейтинга, приходится около половины суммарного ВРП, 40 процентов оборота розничной торговли страны и около 40 процентов инвестиций в основной капитал.
Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области в первую десятку вошли Татарстан, Белгородская и Воронежская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Липецкая и Калининградская области.

При составлении рейтинга комплексно учитывались 70 показателей, характеризующих фактическое положение дел в социальной сфере и условий жизни людей в субъектах федерации, были использованы данные Росстата, Минздрава РФ, Минфина, Центробанка и других открытых источников.

Проводившие исследование эксперты агентства РИА Рейтинг считают, что тройка лидеров в ближайшие годы останется неизменной, поскольку именно в столичных регионах сохраняется самый высокий уровень и потенциал развития инфраструктуры, экономики, социальной сферы.

У регионов-лидеров сводный рейтинговый балл выше 70, а среднее значение рейтингового балла всех регионов в рейтинге составило 46,37. Это на 1,26 пунктов больше, чем в рейтинге прошлого года, причем сводный рейтинговый балл вырос сразу у 68 регионов.

За прошлый год более чем на пять пунктов улучшили свои позиции в рейтинге качества жизни Магаданская и Мурманская области, Амурская, Оренбургская, Чукотка, Северная Осетия - Алания и Сахалин.

У 17 регионов сводный рейтинговый балл снизился, но совсем незначительно – менее чем на один процент. Даже в десятке замыкающих рейтинг регионов - Кабардино-Балкарии, Бурятии, Еврейской автономной области, Курганской области, Алтае, Калмыкии, Ингушетии, Забайкальского края, Карачаево-Черкесии и Тывы - значение сводного рейтингового балла немного повысилось.



 
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