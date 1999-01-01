Москва попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене



В Москве компания Guinness World Records (Книга рекордов Гиннесса) зафиксировала мировой рекорд по самому большому количеству тоннелепроходческих комплексов, работающих одновременно на одном проекте – в рамках развития московского метрополитена. Мировой рекорд зафиксировали 48 свидетелей, одновременно заснявших работу строителей на 23 различных объектах метрополитена в Москве. Ни в одном мегаполисе мира не работало одновременно столько людей и машин.

Проект осуществляет АО «Мосинжпроект», ставшее одним из крупнейших инжиниринговых холдингов России. По словам генерального директора компании Марса Газизуллина, активные тоннелепроходческие работы требуют не только высокого профессионализма метростроителей, но и достаточной материально-технической базы с применением наиболее современных технологий горнопроходческого дела.

«Подобное признание наших профессиональных достижений со стороны мирового сообщества свидетельствует о высокой эффективности деятельности всего коллектива за последнее десятилетие», – отметил он.

Начиная с 2011 года, АО «Мосинжпроект» в Москве построено 83 км линий метро, 42 станции и 10 депо. Ключевой проект московского метростроения сегодня – Большая кольцевая линия протяженностью 70 км, на ней расположится 31 станция.

Москва, Центральный федеральный округ