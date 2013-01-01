Московский метрополитен увеличился на 4 станции Сокольнической линии



На юго-западе Москвы открыли 4 новых станции Сокольнической линии метро — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Общая протяженность новой линии - 12 км. Теперь Московский метрополитен насчитывает 232 станции.

Мэр Москвы Сергей Собянин, открывая движение на новом участке, выразил надежду, что продление красной ветки метро до Коммунарки позволит в значительной степени решить транспортную проблему в столице. По его словам, в рамках второго этапа строительства от Большой кольцевой линии до Коммунарки и Троицка будет построена отдельная линия метро. Кроме того, на юго-западе Москвы начали строить станцию метро «Университет дружбы народов».

Предполагается, что новый отрезок Сокольнической линии метро позволит разгрузить Киевское и Калужское шоссе. После открытия станции жители Коммунарки смогут добраться до центра Москвы за 40-45 минут.

Москва, Центральный федеральный округ