Московские ученые разработали уникальный сплав алюминия для авиации и автомобилестроения
Группа ученых Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Москва) разработала новый способ укрепления алюминия. Новый сплав позволит создавать более легкие, но прочные сооружения в сфере авиа- и автомобильной промышленности, робототехники и т.д.
Особенностью новой разработки является высокая армирующая способность формирующихся химических соединений, имеющих ультрадисперсное строение — диаметр армирующих элементов не превышает нескольких десятков нанометров.
Сегодня армирование алюминия происходит в основном при помощи дорогостоящих нанопорошков. При этом результат не всегда оправдывает затраты: так, при повышении прочности всего на 5-20%, пластичность, наоборот, может снизиться в несколько раз.
Разработка ученых «МИСиС» решает проблемы неравномерного армирования и низкой прочности «порошкового» композита . Благодаря естественной кристаллизации, частицы распределяются равномерно, создавая армирующий каркас, и композит получается более прочным и гибким, чем его «порошкового» аналоги.
Кроме автомобилестроения, где алюминий является ведущим материалом, материал можно использовать, прежде всего, в области авиации, в том числе, при изготовлении беспилотных летательных аппаратов, где снижение массы дрона имеет большое значение. Материал также подойдет для современной робототехники, изготовления сложных деталей методами 3D-печати и т.д.
Новые разработки могут иметь и стратегическое значение для экономики России. В перспективе возможны поставки на экспорт не первичного алюминия-сырца, а его сплава с повышенной добавленной стоимостью, что позволит повысить прибыль алюминиевой отрасли.
Москва, Центральный федеральный округ
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