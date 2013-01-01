Московские ученые разработали уникальный сплав алюминия для авиации и автомобилестроения



Группа ученых Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Москва) разработала новый способ укрепления алюминия. Новый сплав позволит создавать более легкие, но прочные сооружения в сфере авиа- и автомобильной промышленности, робототехники и т.д.

Исследователи добавили в алюминий никель и лантан, получив вещество с комбинированными преимуществами композиционных материалов и стандартных сплавов. Композит Al-Ni-La обладает легкостью, гибкостью и повышенной прочностью, а также прочным армирующим каркасом, который формируется при затвердевании сплава.

Особенностью новой разработки является высокая армирующая способность формирующихся химических соединений, имеющих ультрадисперсное строение — диаметр армирующих элементов не превышает нескольких десятков нанометров.

Сегодня армирование алюминия происходит в основном при помощи дорогостоящих нанопорошков. При этом результат не всегда оправдывает затраты: так, при повышении прочности всего на 5-20%, пластичность, наоборот, может снизиться в несколько раз.

Разработка ученых «МИСиС» решает проблемы неравномерного армирования и низкой прочности «порошкового» композита . Благодаря естественной кристаллизации, частицы распределяются равномерно, создавая армирующий каркас, и композит получается более прочным и гибким, чем его «порошкового» аналоги.

Кроме автомобилестроения, где алюминий является ведущим материалом, материал можно использовать, прежде всего, в области авиации, в том числе, при изготовлении беспилотных летательных аппаратов, где снижение массы дрона имеет большое значение. Материал также подойдет для современной робототехники, изготовления сложных деталей методами 3D-печати и т.д.

Новые разработки могут иметь и стратегическое значение для экономики России. В перспективе возможны поставки на экспорт не первичного алюминия-сырца, а его сплава с повышенной добавленной стоимостью, что позволит повысить прибыль алюминиевой отрасли.

Москва, Центральный федеральный округ