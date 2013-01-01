Московские разработчики обеспечили «Силу Сибири» автономными термоэлектрическими источниками питания



Портфельная компания «Роснано» ООО «ТЕРМОИНТЕХ» завершила поставку в адрес ООО «Газпром трансгаз Томск» устройств АТИП-3200, которые будут управлять объектами магистрального трубопровода в автоматическом режиме.

Установки АТИП на базе термоэлектрических генераторов предназначены для питания постоянным электрическим током комплекса радиоэлектронной аппаратуры, которая устанавливается на магистральных газопроводах там, где отсутствуют источники электроэнергии, но имеется природный газ.

Таким образом, при реализации мега-проекта «Сила Сибири» реализуется принцип применения «малолюдных» технологий в сложных природно-климатических условиях.

Термоэлектрические генераторные установки обеспечивают контроль за работой оборудования магистрального газопровода в автоматическом режиме. Это позволяет оптимизировать численность персонала, сократить транспортные издержки при перевозках людей, отказаться от избыточного строительства инфраструктуры для пребывания работников на удаленных объектах.

Часть устройств дополнительно укомплектована приборным контейнером для размещения оборудования телемеханики, охранной сигнализации и связи.

Москва, Центральный федеральный округ