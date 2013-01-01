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Моногород Красный Яр вошел в десятку лучших в России

Июн 26
Омская область Сибирский федеральный округ
Моногород Красный Яр вошел в десятку лучших в России

25 июня Внешэкономбанк совместно с Фондом развития моногородов представили десятку лучших моногородов России. Презентация прошла на площадке ИТАР-ТАСС
Рейтинг составлен Фондом. Среди всех 319 российских моногородов оценивалась активность и эффективность работы органов местного самоуправления в ходе реализации задач программы "Комплексного развития моногородов". Среди победителей моногорода Республики Татарстан, Воронежской, Белгородской, Кемеровской и Пензенской областей. Это Набережные Челны, Елабуга, Кумертау, Таштагол, Губкин и Павловск.

По мнению организаторов рейтинга, ТОП-10 помогает выявить наиболее сильные и перспективные стороны моногородов-лидеров, а также определить самые успешные проекты по улучшению качества жизни в этих муниципалитетах.

Заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" Ирина Макиева, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов и президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов рассказали о достижениях и лучших практиках в моногородах, подходах к повышению их инвестиционной привлекательности и ресурсах, подвели итоги и представили планы работы.

Как сообщили организаторы, посёлок Красный Яр Омской области вошел в рейтинг благодаря активному созданию новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, и реализации программы «5 шагов благоустройства». Там налажено взаимодействие с институтами развития малого и среднего предпринимательства, высокая удовлетворенность процедурами получения арендных площадей. Моногород отличился наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости субъектами малого предпринимательства, качеством и доступностью инфраструктуры.

"На сегодняшний день разработана программа комплексного развития моногорода Красный Яр. Ежегодно мы активно стимулируем развитие предпринимательства, в том числе молодежного. Школьники моногорода принимают участие в региональном конкурсе молодежного предпринимательства "Точка роста", где занимают призовые места. Активно развивается в моногороде социальное предпринимательство. Региональный Центр инноваций социальной сферы оказывает поддержку в реализации проектов на территории моногорода. Мы наблюдаем хорошую тенденцию – за трехлетний период число жителей моногорода сохраняется на одном уровне более 5000 человек. Следует отметить низкий процент безработицы – это 0,69%. По данным единого реестра УФНС в Красном Яре почти 150 субъектов малого и среднего предпринимательства", − отмечает Министр экономики Омской области Расим Галямов.

Напомним, в ноябре прошлого года проектная команда моногорода Красный Яр прошла обучения в Московской школы управления "Сколково".



 
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