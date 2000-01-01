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ИЗМИР

Монгольские бизнесмены заинтересовались омской сельхозтехникой

Июн 15
Омская область Сибирский федеральный округ
Монгольские бизнесмены заинтересовались омской сельхозтехникой
Омскую область представили компании из отраслей, продукция которых наиболее востребована в Монголии: производство сельскохозяйственной техники, производство и оптовая продажа сельскохозяйственных кормов, зерновых культур и пищевая отрасль, а именно, производство и продажа муки.

Свою продукцию на площади Сухэ-Батора экспонировали 90 российских предприятий. В состав омской деловой делегации вошли директора пяти омских компаний: ООО «Агрорезерв», ООО «Торговый дом Весёлый мельник», ООО «Базис», ООО «Омскагротехсервис» и ООО «Агрохолдинг «Сибирь».

Познакомиться с достижениями и продукцией омских предприятий монгольским предпринимателям позволил коллективный стенд, подготовленный Центром поддержки экспорта, действующим на базе Агентства развития и инвестиций Омской области.

«Обладая взаимным интересом к сотрудничеству, как омские, так и монгольские предприниматели видят значительный потенциал и хорошие перспективы развития бизнеса и увеличения товарооборота между Омской областью и Монголией. Региональный центр поддержки экспорта понес расходы в части оплаты стоимости выставочной площади и необходимого дополнительного оборудования, разработки макета и перевода на иностранный язык презентационного материала. Также специалисты Центра обеспечили организацию деловых переговоров с заинтересованными субъектами малого и среднего бизнеса Монголии для участников деловой миссии»,- рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Каждая из омских компаний провела ряд продуктивных переговоров. Так, Галина Логиновских, директор компании «Торговый дом Весёлый мельник» рассказала, что это уже второй визит компании в Монголию. Если первая поездка оказалась более ознакомительной, то вторая стала результативной. С одной из монгольских компаний заключили договор на поставку трех вагонов муки и одного вагона комбикорма.

Директору омской компания «Базис» Дмитрию Голованову удалось презентовать свое предприятие и образцы сельскохозяйственной техники Министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову и Президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге.

«Наша компания уже 6 лет поставляет сельхозтехнику в Монголию. Все машины ресурсосберегающие, что позволяет получать больше урожая, чем это может сделать обычная техника. Участие в выставке считаем успешным. Основой экспозиции нашего стенда стал культиватор «Степняк», который привлекал особое внимание посетителей выставки. Также мы подписали дилерский договор с монгольской компанией, провели деловые встречи с потенциальными партнерами, которых заинтересовали наши глубокорыхлители и посевные машины», - рассказал Дмитрий Голованов.

Участие в выставке позволило предпринимателям малого и среднего бизнеса Омска и Омской области изучить целевой рынок Монголии и провести переговоры с потенциальными партнерами. В целом для омских компаний эта выставка стала продуктивной. Продукция омского региона смогла заинтересовать представителей монгольского бизнеса и оказалась весьма конкурентоспособной по цене и качеству на местном рынке. В дальнейшем специалисты Центра поддержки экспорта Омской области продолжат взаимодействовать с участниками деловой поездки и окажут помощь в проведении переговоров с представителями монгольских компаний.



 
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