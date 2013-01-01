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Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике

Окт 12
Москва Центральный федеральный округ
Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике

Сразу в нескольких субъектах федерации прошли форумы по цифровым и информационным технологиям, открылись модернизированные предприятия, реконструированные дороги и мосты.
В Светлогорске на форуме «ПРОФ-IT.2018 собрали представителей всех регионов, чтобы проверить как там идут дела с цифровизацией экономики и цифровой трансформацией государственного управления. Пришли к выводу, что процесс информатизации пошел хорошими темпами, а региональные власти изобретают новые способы взаимодействия с населением не «по бумажке» а в электронном виде. В финале всероссийского конкурса проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT» за победу боролись 23 субъекта РФ, которые представили 41 проект в сфере автоматизации. В число победителей вошли Ростовская область с проектом АРМ «Госуведомление», Санкт-Петербург с автоматизированной системой «Учет неблагополучных семей и детей», Белгородская область с АИС «Культурный регион».

Власти Калиниградской области настолько увлеклись цифровыми технологиями, что решили построить IT-деревню в окрестностях курортного Светлогорска, где с начала года зарегистрировалось два десятка IT-компаний. Под строительство поселка, в котором планируется создать комфортные условия работы и проживания IT-разработчиков, правительство региона выделило более 10 га земли. Предполагается, что одним из инвесторов строительства может выступить инвестиционно-промышленный холдинг GS-Group.

А в Тамбовской области уже полным ходом идет цифровизация АПК. На предприятиях используются компьютеризированные системы управления, применяются технологии Интернета вещей и BIG DATA, на новых молочных комплексах работают роботы, на полях получать высокие урожаи помогают почвенные датчики и автопилоты.

Администрация региона ведет переговоры с фондом «Сколково» и корпорацией «Ростелеком» - планируется, что к середине 2019 года в Тамбовской области будет создана первая в стране действующая цифровая платформа АПК. Кроме того, в этом пилотном регионе по программе Минсельхоза России «Цифровая экономика сельского хозяйства»будут создаваться эталонные объекты цифровизации - умное поле, умная ферма, умная теплица.

Правительство Тюменской области вместе с Тюменским индустриальным университетом и ПАО «Ростелеком» реализует проект «Умный регион». Соглашение о создании инфраструктуры для «умного» управления городами они подписали на 11-м цифровой форуме и выставке информационных технологий «Инфотех 2018», которые 10-11 октября проходили в Тюменском технопарке.

Участники посетили 50 выставочных стендов, на каждом из которых были представлены трендовые цифровые технологии. В программу форума вошли презентация регионального проекта «Науко-лаб» в формате телемоста с участием образовательных организаций Тюменской области, платформы «Учи.ру» как площадки по организации образовательного процесса и пилотного проекта по использованию образовательной веб-платформы «КОДВАРДС».

В Томской области открывали новые горизонты молодым ученым. Здесь проходит пятый форум новых решений U-NOVUS-2018, который собрал более 3,5 тысяч участников. На этом форуме не дискутируют о цифровизации экономики, зеленых технологиях и управлении знаниями, а создают решения прикладных задач, поставленных крупными российскими компаниями, такими как "Сибур", "Газпромнефть", "Росатом", "Интер РАО", которые стали партнерами U-NOVUS-2018.Соорганизаторы форума - Минобрнауки и Минэкономразвития РФ - собираются тиражировать на площадках в других регионах эту практику интеграции предметных знаний, проектного управления и навыков коммуникации в короткий промежуток времени.

В том, что студенческие проекты могут быть весьма полезны для реального производства, убедились на завершившейся в Москве «Российской энергетической неделе – 2018». В рамках этого форума прошла интерактивная сессия по формированию молодежных проектов, направленных на развитие и популяризацию ТЭК России. Студенческие команды выполняли дополнительные задания и представляли проекты специальной комиссии. Среди победителей - студенты Липецкого государственного технического университета. Наибольшего успеха среди политеховцев добилась команда «Энергоактивные» с проектом «Газификация каменного угля для получения жидкого топлива».

В Калуге на форуме «АВТОЭВОЛЮЦИЯ 2018» по-взрослому обсуждали перспективы российского автопрома, искали новые способы стимулировать иностранных инвесторов к локализации в России производства автокомпонентов. «Отверточная сборка» автомобилей мировых брэндов уже давно никого не устраивает – все стремятся к тому, чтобы мировые автоконцерны создавали в регионах России производства полного цикла.

Пример того, как это должно выглядеть, участники IX международного форума по развитию автомобилестроения и инновационной инфраструктуры увидели, посетив предприятия автокластера Калужской области, которые производят более 11% всех выпускаемых в России автомобилей и наращивают экспортные поставки в другие страны. Сегодня в кластер входят три OEM-производителя — Volkswagen, PCMA и Volvo и 28 компаний-производителей автокомпонентов.

Российские автопроизводители тоже не стоят на месте.

В Тольятти 11 октября началось серийное производство LADA XRAY Cross. Компактный городской кроссовер отличается повышенной проходимостью и новым уровнем комфорта. Испытания новой модели на надежность, безопасность, устойчивость и управляемость проводились в нескольких регионах России – от Крайнего Севера в Сургуте, до крайнего Юга в Сочи. Всего в тестах были задействованы 80 автомобилей.

Тем временем дороги в России становятся более удобными для продукции как российского, так и зарубежного автопрома.

В Югре открыли реконструированный четырехкилометровый участок автодороги «Сургут – Лянтор», которая связывает Сургут и северную часть Ханты-Мансийского автономного округа. Он позволит обеспечить круглогодичное безопасное движение транспортных средств, на 30 процентов увеличить объем грузо- и пассажирооборота и на 20 процентов сократить время в пути по маршруту «Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Томск».

В Бурятии ввели в эксплуатацию мост через реку Кырен на дороге А-333 Култук — Монды — граница с Монголией. ФКУ Упрдор «Южный Байкал» завершило ремонт моста на 120-м километре автодороги на полтора месяца раньше установленного срока, чтобы минимизировать неудобства для водителей и местных жителей. Это уже пятый крупный объект дорожной инфраструктуры, достроенный в этом году в регионе.



 
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