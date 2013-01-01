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ИЗМИР

«Мираторг» увеличил производство молока в Курской области

Янв 17
Курская область Центральный федеральный округ
«Мираторг» увеличил производство молока в Курской области

Агрохолдинг сообщает, что в 2017 году увеличил производство молока на молочном комплексе «Благодатенская» в Курской области на 12% - до 6166 тонн.
Молочный комплекс ООО «Агрофирма «Благодатенская», вошел в состав агрохолдинга в 2014 году, став пилотным проектом компании «Мираторг» по производству сырого молока. Компания также инвестировала порядка 3 млрд рублей в создание на основе молочной фермы инфраструктурного проекта по выращиванию молодняка молочного скота, что позволило развивать эффективную кооперацию с фермерскими хозяйствами.

Общее поголовье коров в 2017 году в молочном комплексе составило порядка 1000 голов. Благодаря активной селекционно-племенной работе и зооветеринарным мероприятиям на предприятии удалось значительно повысить продуктивность производства. Удои на одну корову выросли на 32% - до 6,8 тыс. л в 2017 году с 5,1 тыс. л в 2016 году.

На предприятии в 2017 году также было получено 1125 телят, что на 13% больше, чем в предыдущем периоде. Бычки от молочного поголовья поступают в специализированный комплекс по выращиванию молодняка КРС ООО «Агрофирмы «Благодатенская» для откорма и получения премиального мяса - «розовой телятины».

«Повышение эффективности производства и увеличение надоев, наряду с такими важными показателями как поддержание высокого уровня качества и безопасности производимой продукции – одно из основных направлений стратегической деятельности компании, - пояснили в компании «Мираторг». – Наша задача – снизить себестоимость продукции, что позволяет нарастить инвестиции в реализацию новых проектов».



 
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