«Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов



Группа будет заниматься созданием условий для реализации текущих и запуска новых инвестпроектов компании в регионе.

Как известно, «Мираторг» строит здесь крупнейшую в Европе роботизированную мясохладобойню мощностью переработки 4,5 млн голов свиней в год и стоимостью свыше 70 млрд рублей. Реализация проекта открывает широкие возможности для создания дополнительных мощностей по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью: глубокая переработка жира, завод по производству упаковки, а также ряд других потенциальных проектов, ориентированных на экспорт.

В ходе рабочего совещания, которое состоялось на площадке строящейся мясохладобойни в пос. Черницыно Октябрьского района, врио губернатора Роман Старовойт и президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник договорились о начале работы проектной группы, которая будет курировать реализацию всего проекта по созданию в регионе вертикально-интегрированного производства свинины: зерновых компаний, комбикормовых заводов, животноводческих площадок, а также мясохладобойни, которая поставит первую продукцию на рынок уже в 2020 году.

Проектная группа будет включать представителей компании, администрации, профильных региональных ведомств, а также естественных монополий. Заседания группы будут проходить еженедельно, что позволит оперативно решать возникающие вопросы и контролировать выполнение обязательств по проекту, как со стороны инвестора, так и со стороны региона.

«Все ресурсы компании, лучшая экспертиза – здесь, на проекте в Курской области. Общая стоимость проекта превышает 140 млрд рублей и нам критически важно, чтобы у холдинга была возможность строить мощности и развиваться, не тратя время впустую. Мы, безусловно, выполним все обязательства, которые как инвесторы взяли на себя, и готовы рассматривать новые проекты в Курской области, прежде всего, по глубокой переработке и выпуску экспортоориентированной продукции», - отметил президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник.