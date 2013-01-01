Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области



В Астраханской области с рабочим визитом побывала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным они посетили ряд медучреждений, встретились с медицинской общественностью области и обсудили пути решения проблем, накопившихся в астраханском здравоохранении. Глава ведомства отметила, что Минздраву России предстоит большая работа с Астраханской областью в рамках отраслевых федеральных проектов.

Продолжая серию встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств, от которых зависит благополучие людей, живущих в Астраханской области, глава региона Игорь Бабушкин ознакомил российского министра здравоохранения Веронику Скворцову с состоянием дел в медицинских учреждениях региона.

Во время посещения астраханской городской детской поликлиники №1, где реализуется нацпроект «Бережливая поликлиника» и внедряется электронная система выдачи рецептов, Вероника Скворцова обратила особое внимание на скорейшее внедрение в Астраханской области новой системы амбулаторно-лекарственного обеспечения. Такая работа уже ведётся, и с 1 сентября рецепты в электронном виде смогут получать льготные категории пациентов, а в 2020 году на эту систему должны перейти все поликлиники региона.

В Александро-Мариинской областной клинической больнице министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и руководитель Астраханской области Игорь Бабушкин приняли участие в символической закладке камня под строительство второго корпуса перинатального центра. Он будет оснащён самым современным медицинским оборудованием, кроме того, за счет расширения площадей повысится комфортность пребывания в центре.

«На строительство центра заложено 1,2 млрд рублей, — сообщил глава региона. — 300 миллионов будут освоены уже в этом году. Строительство нового корпуса начнется в сентябре текущего года. До конца декабря 2020 года корпус должен быть построен».

Министр здравоохранения РФ подняла вопрос о подготовке высококвалифицированных кадров для перинатального центра. В планах регионального минздрава — направить на обучение и переподготовку от 30 до 50 специалистов.

«Федерация выделяет достаточно ресурсов на эти цели, главное — их правильно использовать», — подчеркнула Вероника Скворцова.

О будущем астраханской медицины министр здравоохранения РФ и глава региона Игорь Бабушкин говорили в Астраханском государственном медицинском университете на встрече с руководителями учреждений здравоохранения, выпускниками вуза, ординаторами, а также с участниками программы «Земский доктор». Особое внимание уделили кадровому обеспечению первичного звена здравоохранения.

Руководитель Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал, как в регионе реализуется федеральная программа «Земский доктор», благодаря которой за шесть лет в сельские больницы трудоустроились около 400 специалистов. В этом году заработала ещё одна программа, рассчитанная на специалистов среднего звена, — «Земский фельдшер». Медики, прибывшие на работу в село или город с населением до 50 тысяч человек, единовременно получают один миллион рублей — для врачей, и 500 тысяч— для фельдшеров при условии отработать там не менее пяти лет.

По словам врио губернатора Астраханской области, в регионе ведется работа по расширению поддержки сельских медиков. Это и переговоры с главами районов об обеспечении жильем молодых специалистов, и рассматриваемый областной Думой законопроект по расширению мер соцподдержки отдельным категориям граждан.

Глава Минздрава РФ отметила, что в Астраханской области, входящей в число самых благополучных в России по обеспеченности врачами и средним медперсоналом, все же имеются кадровые диспропорции. Устранить их — «это то, что мы должны вместе обязательно сделать, — сказала Вероника Скворцова. — У нас с вами серьёзные планы по развитию кадровой политики».

Кроме того, по мнению министра здравоохранения РФ, без цифровых технологий «сложно будет сделать управленческие процессы прозрачными и эффективными».

«Нам предстоит большая совместная работа по реализации национальных проектов „Здравоохранение“ и „Демография“», — подвела итог Вероника Скворцова.