Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих побывал с рабочей поездкой в Астраханской области и ознакомился с состоянием транспортной инфраструктуры региона. На расширенном совещании в Астрахани он поддержал предложенные врио губернатора Игорем Бабушкиным приоритетные проекты по развитию транспортной сферы.
После посещения ряда астраханских улиц Евгений Дитрих одобрил комплексную работу, проводимую в регионе по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в частности, по ремонту городских дорог и одновременному благоустройству прилежащих территорий. Он также сообщил, что федеральный центр планирует найти дополнительное финансирование работ по приведению в нормативное состояние не менее 50 процентов дорог в регионе.
Также в ходе рабочей поездки глава митранса РФ и руководитель Астраханской области осмотрели несколько аварийных мостов. В аварийном состоянии сегодня находится более половины всех мостовых сооружений в регионе. По словам Евгения Дитриха, «реконструкция и ремонт региональных и муниципальных мостов – это злободневный вопрос». Он уточнил, что соответствующая программа будет сформирована правительством на основе региональных сведений о состоянии мостовых сооружений.
«Мы эту работу проводим и очень бы хотели, чтобы Астраханская область была пилотным регионом по реализации этой программы», - заявил врио губернатора Игорь Бабушкин, сообщив, что проектная документация по первым 19 объектам будет готова уже к концу текущего года. Он также поднял вопрос о необходимости строительства моста для жителей села Красный Яр, вынужденных сегодня пользоваться только паромом и понтонной переправой через реку Бузан. Руководитель федерального министерства отметил, что будет обсуждать этот вопрос на правительственном уровне. При этом он подчеркнул, что важно обеспечить бесперебойную работу паромных переправ в регионе.
По итогам визита в Астраханскую область министра транспорта РФ достигнуты договоренности о передаче на федеральный уровень дорог, связывающих регион с Республикой Казахстан и завершении строительства пограничного пункта пропуска автомобилей.
«Пограничники и все граждане, которые ежедневно пересекают в Астраханской области в обоих направлениях российско-казахстанскую границу, будут благодарны вам за такое решение», - сказал врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. Он отметил, что сейчас действующий пункт в Караозеке способен пропустить 400 автомобилей в сутки, а фактически грузовой поток составляет 1 тысячу автомобилей, из-за чего водители и пассажиры испытывают неудобства.
Кроме того, рассмотрены варианты финансирования реконструкции взлетно-посадочной полосы астраханского аэропорта, стоимость которой оценивается в 5 млрд рублей. Также решено создать единую транспортную схему Астрахани и обустроить Восточный и Северный обходы города.
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