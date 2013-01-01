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Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области

Авг 8
Астраханская область Южный федеральный округ
Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих побывал с рабочей поездкой в Астраханской области и ознакомился с состоянием транспортной инфраструктуры региона. На расширенном совещании в Астрахани он поддержал предложенные врио губернатора Игорем Бабушкиным приоритетные проекты по развитию транспортной сферы.
Отметив, что в Астраханской области пересекаются перспективные для страны транспортные коридоры Север-Юг и Запад-Восток, министр транспорта РФ поставил задачу синхронизировать усилия всех уровней исполнительной власти по совершенствованию инфраструктуры, чтобы дать региону «максимальный эффект дальнейшего развития».

После посещения ряда астраханских улиц Евгений Дитрих одобрил комплексную работу, проводимую в регионе по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в частности, по ремонту городских дорог и одновременному благоустройству прилежащих территорий. Он также сообщил, что федеральный центр планирует найти дополнительное финансирование работ по приведению в нормативное состояние не менее 50 процентов дорог в регионе.

Также в ходе рабочей поездки глава митранса РФ и руководитель Астраханской области осмотрели несколько аварийных мостов. В аварийном состоянии сегодня находится более половины всех мостовых сооружений в регионе. По словам Евгения Дитриха, «реконструкция и ремонт региональных и муниципальных мостов – это злободневный вопрос». Он уточнил, что соответствующая программа будет сформирована правительством на основе региональных сведений о состоянии мостовых сооружений.

«Мы эту работу проводим и очень бы хотели, чтобы Астраханская область была пилотным регионом по реализации этой программы», - заявил врио губернатора Игорь Бабушкин, сообщив, что проектная документация по первым 19 объектам будет готова уже к концу текущего года. Он также поднял вопрос о необходимости строительства моста для жителей села Красный Яр, вынужденных сегодня пользоваться только паромом и понтонной переправой через реку Бузан. Руководитель федерального министерства отметил, что будет обсуждать этот вопрос на правительственном уровне. При этом он подчеркнул, что важно обеспечить бесперебойную работу паромных переправ в регионе.

По итогам визита в Астраханскую область министра транспорта РФ достигнуты договоренности о передаче на федеральный уровень дорог, связывающих регион с Республикой Казахстан и завершении строительства пограничного пункта пропуска автомобилей.

«Пограничники и все граждане, которые ежедневно пересекают в Астраханской области в обоих направлениях российско-казахстанскую границу, будут благодарны вам за такое решение», - сказал врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. Он отметил, что сейчас действующий пункт в Караозеке способен пропустить 400 автомобилей в сутки, а фактически грузовой поток составляет 1 тысячу автомобилей, из-за чего водители и пассажиры испытывают неудобства.

Кроме того, рассмотрены варианты финансирования реконструкции взлетно-посадочной полосы астраханского аэропорта, стоимость которой оценивается в 5 млрд рублей. Также решено создать единую транспортную схему Астрахани и обустроить Восточный и Северный обходы города.

8 Авг 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
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