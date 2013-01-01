Минпромторг России проводит в Тамбове семинар по проектному управлению



В Тамбове начался трехдневный практический семинар «Проектная платформа», организатором которого является Минпромторг России при участии управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области. Площадкой для федерального мероприятия стал офис делового пространства «Геометрия бизнеса».

В Тамбове начался трехдневный практический семинар «Проектная платформа», организатором которого является Минпромторг России при участии управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области. Площадкой для федерального мероприятия стал офис делового пространства «Геометрия бизнеса».

- Общение министерства с регионами на одной площадке — это новый формат, который приносит положительный результат, - отметил директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Сергей Безруков. - В регионах есть интересный опыт в сфере промышленной политики. Как, к примеру, в Тамбовской области, которая по темпам промышленного роста — в числе лучших по России. Такое движение «от регионов к центру» позволяет тиражировать эффективный опыт проектной работы. Целью нашего мероприятия является формирование единой проектной культуры, обучение региональных проектных команд и интеграция проектов федерального уровня с деятельностью субъектов. Руководители региональных структур, курирующие сферы промышленности и торговли, разработают в ходе семинара собственные проекты и защитят их. При этом их будут консультировать специалисты министерства промышленности и торговли России.

В мероприятии принимают участие не только представители Минпромторга и 20 субъектов РФ, но также Аналитического центра при правительстве РФ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, ФБУ «Российское технологическое агентство», Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», ООО «ИБС Экспертиза».

- В прошлом году во время визита министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова было подписано дополнительное соглашение о взаимодействии. Но мы активно сотрудничаем уже не первый год. В результате нам удалось обеспечить дополнительными заказами предприятия военно-промышленного комплекса, войти в некоторые федеральные программы и привлечь 3 миллиарда рублей на развитие наших предприятий разных отраслей. Регион имеет хорошую динамику роста промышленности и высокий потенциал. Сегодня мы вместе с министерством работаем над созданием трех индустриальных парков. Здесь на практике используются методики проектного управления, синхронизируются федеральная и региональная повестки. Сегодняшний семинар — первое федеральное мероприятие по проектному управлению во исполнение нового майского указа президента России о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2014 года. И мы благодарны, что для такого мероприятия выбрана территория Тамбовщины, - рассказал глава администрации области Александр Никитин.

В третий день семинара региональные участники проведут защиту проектов для своих регионов, которые созданы под руководством экспертов. Такая стажировка особенно важна сегодня, когда в каждом регионе формируются команды для проектного управления экономикой.