Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 ИЮН, 11:48 МСК
USD (ЦБ)    63,1359
EUR (ЦБ)    
ЧМ 218
ИЗМИР

Минпромторг России проводит в Тамбове семинар по проектному управлению

Июн 28
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Минпромторг России проводит в Тамбове семинар по проектному управлению

В Тамбове начался трехдневный практический семинар «Проектная платформа», организатором которого является Минпромторг России при участии управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области. Площадкой для федерального мероприятия стал офис делового пространства «Геометрия бизнеса».
В Тамбове начался трехдневный практический семинар «Проектная платформа», организатором которого является Минпромторг России при участии управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области. Площадкой для федерального мероприятия стал офис делового пространства «Геометрия бизнеса».

- Общение министерства с регионами на одной площадке — это новый формат, который приносит положительный результат, - отметил директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Сергей Безруков. - В регионах есть интересный опыт в сфере промышленной политики. Как, к примеру, в Тамбовской области, которая по темпам промышленного роста — в числе лучших по России. Такое движение «от регионов к центру» позволяет тиражировать эффективный опыт проектной работы. Целью нашего мероприятия является формирование единой проектной культуры, обучение региональных проектных команд и интеграция проектов федерального уровня с деятельностью субъектов. Руководители региональных структур, курирующие сферы промышленности и торговли, разработают в ходе семинара собственные проекты и защитят их. При этом их будут консультировать специалисты министерства промышленности и торговли России.

В мероприятии принимают участие не только представители Минпромторга и 20 субъектов РФ, но также Аналитического центра при правительстве РФ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, ФБУ «Российское технологическое агентство», Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», ООО «ИБС Экспертиза».

- В прошлом году во время визита министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова было подписано дополнительное соглашение о взаимодействии. Но мы активно сотрудничаем уже не первый год. В результате нам удалось обеспечить дополнительными заказами предприятия военно-промышленного комплекса, войти в некоторые федеральные программы и привлечь 3 миллиарда рублей на развитие наших предприятий разных отраслей. Регион имеет хорошую динамику роста промышленности и высокий потенциал. Сегодня мы вместе с министерством работаем над созданием трех индустриальных парков. Здесь на практике используются методики проектного управления, синхронизируются федеральная и региональная повестки. Сегодняшний семинар — первое федеральное мероприятие по проектному управлению во исполнение нового майского указа президента России о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2014 года. И мы благодарны, что для такого мероприятия выбрана территория Тамбовщины, - рассказал глава администрации области Александр Никитин.

В третий день семинара региональные участники проведут защиту проектов для своих регионов, которые созданы под руководством экспертов. Такая стажировка особенно важна сегодня, когда в каждом регионе формируются команды для проектного управления экономикой.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
28 Июн:
28 Июн:
28 Июн:
Центральный федеральный округ:
28 Июн:
28 Июн:
28 Июн:
РОССИЯ:
27 Июн:
27 Июн:
27 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной
Наука и технологии

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?
Политика

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти
Интервью и комментарии

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018
События и факты

Узнай, страна

КОИБы и видеонаблюдение станут обязательными на муниципальных выборах в Тамбове

КОИБы и видеонаблюдение станут обязательными на муниципальных выборах в Тамбове

Тамбовская область направит больше двух миллионов рублей на государственную национальную политику

Тамбовская область направит больше двух миллионов рублей на государственную национальную политику

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

11:33 В июле пройдет эксгумация останков диктатора Франко В июле пройдет эксгумация останков диктатора Франко
Признает Крым российским и снимет санкции? Трамп объявил о встрече с Путиным
Признает Крым российским и снимет санкции? Трамп объявил о встрече с Путиным
10:58 На ЧМ-2018 установлен рекорд по числу автоголов На ЧМ-2018 установлен рекорд по числу автоголов
10:28 Казахстан готовится поставлять в Россию бензин Казахстан готовится поставлять в Россию бензин
10:00 Москалькова встретится с Олегом Сенцовым без Денисовой Москалькова встретится с Олегом Сенцовым без Денисовой
09:25 Владимир Путин разрешил блокировать кредитки россиян Владимир Путин разрешил блокировать кредитки россиян

Узнай, страна!

14:12 КОИБы и видеонаблюдение станут обязательными на муниципальных выборах в Тамбове КОИБы и видеонаблюдение станут обязательными на муниципальных выборах в Тамбове
Путин разрешил блокировать кредитные карты россиян, России предрекают климатическую катастрофу и другие новости четверга
Путин разрешил блокировать кредитные карты россиян, России предрекают климатическую катастрофу и другие новости четверга
02:24 В Крыму получили первые 45 мегаватт электроэнергии собственного производства В Крыму получили первые 45 мегаватт электроэнергии собственного производства
02:21 Путь немецким самолетам проложат российской «Галактикой» Путь немецким самолетам проложат российской «Галактикой»
27 ИЮН, 14:58 Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте
26 ИЮН, 23:22 В Республике Адыгея стартовало строительство водозабора и магистрального водовода к Майкопу В Республике Адыгея стартовало строительство водозабора и магистрального водовода к Майкопу
21 ИЮН, 20:39 Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы
Поколение «новых пенсионеров». Сколько россиян доживет до пенсионного возраста
Поколение «новых пенсионеров». Сколько россиян доживет до пенсионного возраста
15 ИЮН, 14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter