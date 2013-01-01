Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг»
Приветствуя журналиста иностранного издания, Владимир Куимов отметил, что Новгородская земля всегда отличалась радушием и открытостью:
- Новгородская область тесно сотрудничает с европейскими городами – побратимами. Несмотря на непростую политическую ситуацию в мире, люди продолжают дружить, вести совместный бизнес. Очень приятно, что нами интересуются и нам есть о чем рассказать.
Так, в ходе беседы речь шла о том, что за последнее время было сделано в Новгородской области для привлечения инвесторов и улучшения делового климата. Владимир Куимов рассказал журналисту об открытии в Великом Новгороде Центра молодежного инновационного творчества, бизнес-инкубатора «Х10» и технопарка на базе завода «ГАРО». Речь шла о создании особой экономической зоны, формах работы Агентства развития с инвесторами, итогах экономического развития региона в 2018 году, внимании к нашему региону со стороны иностранцев.
- Великий Новгород понятен Скандинавии. Финляндия хочет сотрудничать с нами, прежде всего, в сфере социального и женского предпринимательства. Мы наращиваем объемы экспорта. География экспортных поставок из года в год расширяется. Об интересе к Новгородской области иностранцев свидетельствует поток зарубежных туристов. В эти новогодние праздники больше всего гостей было из Германии. Новгородская область вошла в 20-у лучших регионов по загрузке гостиниц, - привел данные Владимир Куимов.
Добавим, швейцарская газета «Нойе Цюрхер Цайтунг» издается на немецком языке с 1780 года. Она выходит тиражом 160 тыс. экземпляров. Большинство читателей газеты – политики и предприниматели Швейцарии и Германии.
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