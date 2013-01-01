Меры против долгостроя

Об исполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросу защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве, проинформировал и. о. начальника Управления по государственному строительному надзору Орловской области Виктор Сенюшкин на аппаратном совещании в обладминистрации.

По состоянию на 29 января 2018 года на территории области расположены четыре многоквартирных жилых дома, по которым переносились сроки сдачи. В этих домах 429 граждан заключили договоры долевого участия.

«Нужно активнее взаимодействовать со строительными организациями, которые изъявили желание достроить проблемные объекты. Необходимо налаживать взаимодействие и по линии Сбербанка России, чтобы быстрее запустить процесс по решению проблем обманутых дольщиков», - подчеркнул Андрей Клычков.

Управлению по государственному строительному надзору глава региона поручил продолжить мониторинг по проблемным многоквартирным домам с размещением актуальной информации на портале Орловской области и ежемесячным обзорным докладом по каждому дому.

В рамках деятельности рабочей группы по решению проблем участников долевого строительства рассматриваются не только вопросы по достройке проблемных объектов, но и вопросы по внесению необходимых изменений в законодательство Орловской области и муниципальных образований, позволяющие предоставлять земельные участки застройщикам-инвесторам на льготных условиях для достройки проблемных объектов, а также сносить аварийный фонд по договорам развития застроенных территорий.

Администрациями г. Орла и г. Ливны подобраны неиспользуемые земельные участки, которые возможно представить потенциальным застройщикам-инвесторам.

Положительным моментом работы рабочей группы по решению проблем участников долевого строительства является введение в эксплуатацию одного из проблемных объектов АИЖК - шестнадцатиэтажного дома № 83А по улице Панчука в городе Орле. С 28 декабря дольщики начали получать ключи. По состоянию на 26 января 2018 года принято 79 квартир. Осуществляется контроль по срокам и качеству устранения недочетов.