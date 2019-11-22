Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» (МЕБЕЛЬ-2019)



АНО «Мой бизнес» и Вологодская ТПП приглашают бизнес для участия с коллективным стендом на ХХХI Международной выставке «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» (МЕБЕЛЬ-2019), 18-22.11.2019 г., г. Москва

«МЕБЕЛЬ» – крупнейшая отраслевая выставка, которая ежегодно становится главным событием мебельного рынка в России и Восточной Европе. Каждую осень в «Экспоцентре» собираются ведущие мировые бренды и производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру для демонстрации новых коллекций и лучших образцов мебельной моды, эффективного делового общения и развития бизнеса.

Выставка определяет актуальные тенденции мебельного рынка и объединяет на своей площадке производителей и дистрибьюторов различных направлений с потребителями. Здесь представлен широкий выбор элитной и бюджетной мебели для спален, столовых, гостиных, детских, а также кухни от производителя, диваны и кресла, мебельная фурнитура, отделочные материалы и разнообразные предметы интерьера.

Тематические разделы выставки:

- Мебель для жилых помещений

- Мебель для загородных домов, коттеджей и дач

- Мебель для общественных помещений

- Специализированная мебель

- Аксессуары и предметы интерьера

- Материалы, комплектующие и фурнитура

- Дизайн интерьера и мебели

- Оборудование и инструмент

- Мебельные франшизы

- Специализированные СМИ

- Профессиональные союзы и ассоциации

- Программное обеспечение

- Упаковка

- Грузоперевозки

В 2018 году в выставке «Мебель» приняли участие 791 компания из 28 стран мира. Площадь выставки составила более 72000 кв.м. В рамках национальных экспозиций были представлены компании Германии, Румынии и Южной Кореи. Количество посетителей выставки составило 42 264 человека. Достижения мебельной и деревообрабатывающей промышленности России на выставке продемонстрировали 555 отечественных предприятий.

В 2019 году на выставке «Мебель» будет представлен отдельный тематический салон «Оборудование». Экспозиция станков для производства мебели и деревообработки, обработки стекла и камня, специализированного инструмента разместится в павильонах №3 и 4.

Место и сроки проведения:

ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская наб., 14)

Монтаж выставки: 13-17 ноября 2019 г.

Работа выставки: 18-22 ноября 2019 г.

Демонтаж выставки: 23-25 ноября 2019 г.

Опыт организации на выставках «Экспоцентра» коллективных экспозиций показывает, что данный формат существенно расширяет возможности участия в выставках регионального бизнеса, продвижения товаров и услуг предприятий.

Контактное лицо в Вологодской ТПП по вопросам участия с коллективным стендом на выставке: Кондаков Игорь Анатольевич, тел. (8172)72-46-87, kia@vologdatpp.ru

Данное мероприятие реализуется в рамках национального проекта: «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», Государственной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Вологодской области на 2013 – 2020 годы при поддержке АНО «Мой бизнес».