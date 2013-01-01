Между Камчаткой, Якутией и Сахалином возобновили прямое авиасообщение



Авиакомпания «Якутия» возобновила прямое авиасообщение между Камчаткой и республикой Саха (Якутия). Первый в этом сезоне прямой перелет между регионами был выполнен 9 июня на самолете Boeing 737-800. С начала июня также возобновлены регулярные еженедельные перелеты с Камчатки на Сахалин, которые выполняет авиакомпания «Аврора».

Трехчасовые перелеты в столицу Якутии будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям до 8 сентября включительно. Перелеты с Камчатки на Сахалин на турбовинтовых самолетах Bombardier DHC-8-400, рассчитанных на 70 пассажиров, осуществляются дважды в неделю.

"Выполнение рейсов запланировано на весь период действия летнего расписания - до 26 октября", - отметил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

В настоящее время альтернатив этим рейсам для прямого перелета с Камчатки в Якутию и на Сахалин нет.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ