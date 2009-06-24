Маркировка аналоговых телеканалов



В целях информирования граждан о необходимости подготовится к переходу на цифру ФГУП «РТРС» совместно с федеральными телеканалами будет маркировать аналоговый телесигнал специальной литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов «Первый канал», «Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ и СТС. В цифровой версии указанных каналов литера отсутствует.

Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала.

Маркировка хорошо читается как на устаревших телевизорах с электронно-лучевой трубкой, так и на современных LED-панелях.

Маркировку литерой «А» планируется внедрить в аналоговом эфире указанных каналов начиная с начала июня 2018 г. вплоть до завершения поэтапного сокращения аналогового вещания.

О переходе на цифровое телевещание. C января 2019 г. Российская Федерация полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» в России силами ФГУП «РТРС» создается сеть цифрового эфирного (наземного) телевещания с охватом более 98 % населения, включающая два мультиплекса по 10 каналов, а также 3 радиоканала. Куряне одними из первых в стране уже получили такую возможность.

С запуском сети цифрового вещания граждане России абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

Первый мультиплекс составляют общероссийские обязательные общедоступные телеканалы, перечень которых определен Указом Президента Российской Федерации от 24.06.2009 №715.

Второй мультиплекс составляют обязательные общедоступные телеканалы, выбранные на основании конкурса, проведенного Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию.

Строительство сети первого и второго мультиплекса завершено практически во всех субъектах Российской Федерации. Установлены и работают более 9.5 тыс. передатчиков из 10 тыс. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в конце 2018 года.

На сегодняшний день российский проект по переходу на цифровое вещание – самый масштабный в мире.

Для 1,6% населения, проживающих вне зоны эфирного наземного вещания, будет обеспечена возможность приема программ с использованием системы непосредственного спутникового вещания.

Пользовательское оборудование для приема цифрового сигнала

Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки.

Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое оборудование до января 2019 г., потеряют возможность смотреть большинство телепрограмм.

Если вы увидели на экране литеру «А»

- Проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала.

- Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, до января 2019 г. рассмотрите возможность приобретения нового телевизора или цифровой телеприставки.

- По любым вопросам, касающимся пользовательского оборудования, обращайтесь в федеральную «горячую линию» ФГУП «РТРС» по телефону

8-800-220-20-02 или на информационный интернет-портал ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.рф