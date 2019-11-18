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Максим Фатеев: ТПП РФ есть, что предложить для формирования цифрового государства

Мар 3
ТПП РФ
Максим Фатеев: ТПП РФ есть, что предложить для формирования цифрового государства

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» единственный проект, который охватывает все сферы жизнедеятельности и затрагивает иные национальные проекты. Он призван качественно изменить подходы к взаимоотношениям государства, бизнеса и граждан, путем внедрения цифровых сервисов, построения инфраструктуры, трансформации предприятий реального сектора.
Сегодня мы наблюдаем перезагрузку команды курирующего федерального министерства и рассчитываем на качественно иной подход к реализации проекта, с учетом повышенного внимания к нему со стороны Председателя Правительства.

Уверен, что в ближайшем будущем нас ждет новый импульс в формировании цифрового государства и Торгово-промышленной палате Российской Федерации есть что предложить в этом направлении.

Первое. Физические лица-специалисты IT сферы осуществляют трудовую деятельность в иностранных компаниях по контрактам, но проживают на территории Российской Федераций, что лишает их возможности находиться в правовом и финансовом поле государства и мотивирует к переезду. Государство теряет налоговые доходы, пенсионные поступления. Предлагаем в рамках проекта «Налог на профессиональный доход» создать механизм регистрации физических лиц, осуществляющих трудовую деятельность за пределами РФ и получающих доход в виде заработной платы и/или разовых поступлений на банковский счет в российском или иностранном банке.

Второе. В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по возмездному оказанию услуг связи осуществляется только на основании лицензии. При этом, действующие и начинающие (реализующие стартапы) предприниматели в сфере передачи данных, трафика, услуг телематических служб не имеют исчерпывающего представления об отнесении/не отнесении своего бизнеса к разряду лицензируемого, что при определенных обстоятельствах может привести к значительным штрафам, закрытию бизнеса. Предлагаем установить исчерпывающий перечень направлений деятельности по передаче данных, подлежащих лицензированию. Установить заявительный, интерактивный, порядок обращений предпринимателей за получением разъяснений о лицензируемой деятельности, а также обеспечить рассмотрение обращений в срок не более 5 дней.

Третье. Число иностранных IT-компаний, а также стартапов, выбирающих юрисдикцию Российской Федерации, оценивается в пределах арифметической погрешности, что сдерживает приток иностранных технологий и кадров на отечественный рынок, снижает конкурентоспособность страны на международной арене, исключает альтернативные источники получения налоговых поступлений. Предлагаем создать онлайн сервис регистрации IT и технологических компаний в юрисдикции Российской Федерации с упрощённым механизмом валютного и налогового контроля, а также специальным налоговым режимом. Установить единую точку входа и взаимодействия с такими компаниями со стороны исполнительных органов власти, а также упрощённый порядок локализации производства в случае такового (на территории одного или нескольких субъектов федерации, в порядке эксперимента).

Четвертое. В рамках перевода системы государственного управления в цифровой формат в Российской Федерации создано значительное число государственных информационных систем, сайтов, порталов и сервисов, благодаря которым предприниматель может получить информацию, услугу или организовать взаимодействие с государственным органом. Однако разрозненность сервисов, отсутствие унификации и единых стандартов, приводит к значительной потере времени для такого взаимодействия, необходимости повсеместной регистрации для дальнейшей работы. При этом создание, развитие и поддержка таких систем влечет за собой значительные затраты федерального и региональных бюджетов. Предлагаем обеспечить локализацию государственных информационных систем, сайтов, порталов, сервисов, а также ресурсов институтов развития, созданных полностью или частично для взаимодействия государства и бизнеса на единой платформе (ресурсе), к примеру, на базе Госуслуги.ру или Налог.ру, которые являются наиболее востребованными и понятными для представителей предпринимательского сообщества. Также, данная мера обеспечит значительное высвобождение бюджетных ресурсов.

Пятое. Развитие отечественного сектора IT и стартапов предполагает наличие эффективной и доступной поддержки со стороны государства. Предлагаем обеспечить закрепление функции предоставления поддержки IT бизнесу и технологическим стартапам за единственным федеральным органом исполнительной власти и/или институтом развития, передав отраслевые меры поддержки в его ведение, что позволит повысить качество администрирования, синхронность мер, адресность, конечную эффективность. Использовать инфраструктуру поддержи МСП, созданную в субъектах Российской Федерации, как проводник мер государственной поддержки IT бизнесу и технологическим стартапам, что позволит бизнесу получать услуги в уже традиционных региональных и муниципальных «точках притяжения». Расширить механизмы кредитования и субсидирования кредитов, получаемых под залог интеллектуальной собственности для IT-компаний и технологических стартапов, оформляющих такие права в уполномоченных органах за пределами Российской Федерации. Рассмотреть вопрос о создании на базе существующих объектов инфраструктуры поддержки МСП в субъектах Российской Федерации парков высоких технологий (по одному в каждом федеральном округе) с установлением налоговых льгот для компаний и сотрудников, а также экстерриториальным принципом регистрации компаний-резидентов.

По нашему мнению необходимо остановить практику создания различных реестров, дающих преференции отечественным IT компаниям: реестр отечественного ПО, реестр производителей радиоэлектроники и др. По нашему мнению этот процесс необходимо унифицировать, а также упростить сам механизм включения в него.

Конечно, это только часть предложений, над которыми мы работаем. Но в перспективе все они нацелены на решение задач, определенных Национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации» - развитие экономики нового технологического поколения, российских информационно-телекоммуникационных технологий, формирование новой технологической основы для социальной и экономической сферы.

3 Мар 2020, ТПП РФ


 
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