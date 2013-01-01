Лучшим кондитером страны стал тамбовчанин Александр Боярский
В Тамбове завершился федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший кондитер». Лучшим кондитером страны стал тамбовчанин Александр Боярский из ООО «Гренка».
Победителям и призёрам конкурса вручили дипломы, подписанные министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным. А также вручили сертификаты на получение денежного поощрения за первое место – 300 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч, за третье – 100 тысяч.
- Я решил приготовить торт и пирожные на новогоднюю тематику, потому что это мой любимый праздник. Надо верить в сказку и волшебство, ведь так приятно вспомнить именно волшебство из детства, когда украшаешь ёлку, ждёшь родственников. Вкус моих торта и пирожных сможет вернуть вас в это время, - поделился победитель конкурса Александр Боярский.
Напомним, что в федеральном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший кондитер» приняли участие 17 человек из 16 регионов России. В течение двух дней они проходили теоретические и практические испытания.
Местом проведения был выбран Колледж торговли, общественного питания и сервиса. Площадка конкурса оснащена современным оборудованием в соответствии с международными стандартами. Преподаватели и мастера производственного обучения вошли в состав экспертной конкурсной комиссии и являются разработчиками заданий и критериев оценки конкурсных заданий.
«Коллектив колледжа имеет большой опыт проведения региональных и Всероссийских чемпионатов профессионального мастерства, в том числе по международным стандартам WorldSkills», - отметил директор колледжа Александр Жуков.
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