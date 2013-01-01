

В Тамбове завершился федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший кондитер». Лучшим кондитером страны стал тамбовчанин Александр Боярский из ООО «Гренка».

Второе место заняла Екатерина Жушко из республики Крым (ООО «Симферо»). Третье место жюри отдало Ивану Букарёву из Пензенской области (кондитерская «Золотая классика»).

Победителям и призёрам конкурса вручили дипломы, подписанные министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным. А также вручили сертификаты на получение денежного поощрения за первое место – 300 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч, за третье – 100 тысяч.

- Я решил приготовить торт и пирожные на новогоднюю тематику, потому что это мой любимый праздник. Надо верить в сказку и волшебство, ведь так приятно вспомнить именно волшебство из детства, когда украшаешь ёлку, ждёшь родственников. Вкус моих торта и пирожных сможет вернуть вас в это время, - поделился победитель конкурса Александр Боярский.

Напомним, что в федеральном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший кондитер» приняли участие 17 человек из 16 регионов России. В течение двух дней они проходили теоретические и практические испытания.

Местом проведения был выбран Колледж торговли, общественного питания и сервиса. Площадка конкурса оснащена современным оборудованием в соответствии с международными стандартами. Преподаватели и мастера производственного обучения вошли в состав экспертной конкурсной комиссии и являются разработчиками заданий и критериев оценки конкурсных заданий.

«Коллектив колледжа имеет большой опыт проведения региональных и Всероссийских чемпионатов профессионального мастерства, в том числе по международным стандартам WorldSkills», - отметил ди⁠ректор колледжа Александр Жуков.