Лучшие практики ТПП РФ по ОРВ за 2019 год

Лучшие практики: обзор деятельности системы ТПП России

по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов федерального уровня

за 2019 год

ТПП России в 2019 году в порядке оценки регулирующего воздействия рассмотрено 1950 проектов актов федерального уровня, по 265 из которых в адрес разработчиков направлены замечания ТПП России.

Отдельного внимания из числа подготовленных заключений ТПП РФ заслуживают заключения по следующим проектам нормативных правовых актов (НПА)

1. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (период публичных обсуждений с 22.02.2018 по 19.03.2018)

услуги микрофинансовых институтов

Цель разработки/суть НПА:

Совершенствование деятельности некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению займов.

Позиция ТПП РФ:

Перечень документов, перечисленных в законопроекте, предлагаем вносить в электронном виде. Ведение реестра для финансовых организаций, упоминаемых в законопроекте, целесообразно передавать одному из специализированных реестродержателей, имеющих соответствующую лицензию Банка России.

Владимир Гамза

Управляющий партнер группы компаний «Аудит Груп» и «Финансовый интегратор», председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

2. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования таможенной процедуры свободной таможенной зоны» (период публичных обсуждений с 09.08.18 по 05.09.2018)

таможенные процедуры

Цель разработки/суть НПА:

Совершенствование законодательства Российской Федерации регулирующего применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны

Позиция ТПП РФ:

Проектом акта не были урегулированы вопросы, связанные с порядком ‎и условиями вывоза на остальную часть территории Российской Федерации товаров, изготовленных на территории Особой экономической зоны с использованием пригодных для дальнейшего использования вторичных ресурсов (отходов), образовавшихся при изготовлении товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

Георгий Петров,

Председатель Совета ТПП РФ по таможенной политике

3. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных обществ)» (период публичных обсуждений с 27.08.18 по 21.09.2018)

операции с ценными бумагами

Цель разработки/суть НПА:

Повышение уровня защиты прав акционеров при поглощении, а также обеспечение баланса интересов всех участников процедуры поглощения компаний

Позиция ТПП РФ:

При рассмотрении законопроекта отмечены следующие замечания и предложения:

- необходимо уточнение ряда терминов, используемых в проекте: «связанные лица», «подконтрольные» и «контролирующие лица»;

- в проекте акта не проработан вопрос последствий учета голосов;

- представляется несправедливым и нелогичным устанавливать в качестве основания для направления обязательного предложения только факт установления лицом контроля над акционерами (акционером) публичного общества, владеющими более 30, 50 или 75 процентов общего количества голосующих акций общества;

- необходимо предусмотреть, чтобы лицо, направившее предложение, оплачивало услуги регистратора/депозитария напрямую.

Департамент законотворческой деятельности

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

4. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (период публичных обсуждений с 29.08.18 по 25.09.2018)

мониторинг в области промышленной безопасности

Цель разработки/суть НПА:

Формирование правовых основ внедрения дистанционных методов контроля в области промышленной безопасности.

Позиция ТПП РФ:

При рассмотрении законопроекта отмечены следующие замечания и предложения:

- из проекта закона не следует, кто определяет количественный и качественный состав приборов, где устанавливать, периодичность передачи данных, программное обеспечение, необходимость или, наоборот, достаточность полученных данных для осуществления государственного контроля в области промышленной безопасности

-установка специализированных технических средств (датчиков) повлечет за собой экспертизу промышленной безопасности на документацию по техническому перевооружению

-необходимо предусмотреть дифференцированный подход к введению системы дистанционного контроля и увеличить срок введения данной системы для организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Борис Красных

Председатель Комитета ТПП РФ по промышленной безопасности

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

5. Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части установления особенностей заключения и расторжения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» (период публичных обсуждений с 21.09.2018 по 18.10.2018)

лесозаготовительные работы

Цель / суть разработки НПА:

Определение особенности заключения и расторжения договора аренды лесных участков в целях заготовки на территории ДФО, стимулирование арендаторов лесных участков к переработке древесины.

Позиция ТПП РФ:

Считаем, что предлагаемые ограничения для деятельности лесопользователей ДФО приведут к прекращению деятельности ряда лесопромышленных компаний.

Объем реализации продукции лесопереработки регулируется рыночными условиями: наличием спроса и уровнем предлагаемых цен. В случае отсутствия спроса или недостаточности цены для окупаемости лесопродукции прекращение права аренды лесных участков приведет к банкротству лесопользователей.

Лесопромышленные компании самостоятельно строят экономическую структуру своего бизнеса: это группы компаний, одни из которых производят лесозаготовки, а другие осуществляют лесопереработку. Принятие законопроекта приведет к необходимости изменять структуру предприятий с тем, чтобы лесозаготовительные и лесоперерабатывающие мощности были объединены в одно целое.

Указанным законопроектом будет нивелирована норма, учитывающая цикличное влияние экономических и природных факторов и разрешающая осваивать в текущем году недоиспользованные объемы лесозаготовок за предшествующие три года.

Создание специальных юридических ограничений в деятельности арендаторов лесных участков па Дальнем Востоке приведет к неравным условиям осуществления экономической деятельности внутри страны.

Союз «Приморская торгово-промышленная палата»

Комитет ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта

6. Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (период публичных обсуждений с 22.10.18 по 31.10.2018)

административная ответственность в сфере IT

Цель разработки/суть НПА:

Установление нового вида административного наказания – ограничение доступа к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин.

Позиция ТПП РФ:

Считаем, что вводимые законопроектом в КоАП РФ нормы избыточны и повлекут значительное и необоснованное увеличение административной нагрузки на бизнес:

-применение нового вида наказания к юридическим лицам, основным видом деятельности которых является использование информационных систем и программ, фактически повлечет приостановление их деятельности.

- введение в КоАП РФ юридически значимой нормы для определения вида и размера наказания при отсутствии бланкетности используемых в ней понятий может повлечь произвольное толкование и принятие судами необоснованных решений.

- формулировка проекта о досрочном прекращением исполнения административного наказания может быть поводом коррупционных правонарушений, а также не учитывает то, что в современных условиях даже один день является критичным временным промежутком для компании. Предлагаем сократить срок процесса немедленного досрочного прекращения исполнения наказания с 10 до 5 рабочих дней.

Николай Комлев

Исполнительный директор Ассоциация компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Председатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

7. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части проведения внеплановых проверок» (период публичных обсуждений с 06.11.2018 по 26.11.2018)

выездные внеплановые проверки

Цель / суть разработки НПА:

Установление новое основание для проведения внеплановой проверки: нарушение требований к маркировке товаров средствами идентификации.

Позиция ТПП РФ:

Рассматриваемый законопроект не поддерживается, поскольку его принятие может привести к существенным нарушениям прав субъектов предпринимательской деятельности.

Законопроектом предлагается извещать органы прокуратуры о проведении органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внеплановой выездной проверки в связи с выявлением нарушения требований к маркировке товаров средствами идентификации, без прохождения предварительной процедуры согласования

Поскольку требования к маркировке товаров средствами идентификации является одним из общих требований к маркировке товаров, на практике будет нереально отличить, что следует считать нарушением требований к маркировке товаров средствами идентификации, а что считать нарушением требований к маркировке товаров.

Это может повлечь неоправданные издержки у субъектов предпринимательства, в том числе на оплату представительских расходов при оспаривании результатов проверочных мероприятий.

Помимо этого на практике неизбежно возникновение ситуации, когда любое нарушение требований к маркировке товаров будет влечь внеплановую проверку без согласования с органами прокуратуры, что противоречит части 5 статьи 10 ФЗ № 294.

Департамент законотворческой деятельности

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

8. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и в иные законодательные акты Российской Федерации» (период публичных обсуждений с 23.11.2018 по 13.12.2018)

совершенствование процедур

государственной экологической экспертизы

и оценки воздействия на окружающую среду

Цель / суть разработки НПА:

Перенос проведения государственной экологической экспертизы на предпроектную стадию путем определения объектом экспертизы материалов оценки воздействия на окружающую среду при выборе варианта размещения объекта

Позиция ТПП РФ:

Необходимо:

- уточнить понятийный аппарат проекта;

- конкретизировать порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), определив непосредственно в статье проекта этапность и сроки проведения каждой процедуры ОВОС;

- уточнить, когда необходимо будет проводить процедуру ОВОС, кратность ее проведения;

- предусмотреть в проекте акта механизм реализации результатов ОВОС в случаях, когда по результатам общественных обсуждений, проведенных в соответствии с установленным порядком, реализация планируемого объекта будет признана нежелательной;

- исключить из проекта проведения оценки возможного воздействия планируемой хозяйственной деятельности на состояние здоровья населения.

Комитет ТПП РФ по природопользованию и экологии,

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»

ПАО «Мечел», ПАО «Газпром» (члены ТПП РФ)

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

9. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 100 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (период публичных обсуждений с 18.12.2018 по 15.01.2019)

использование инфраструктуры железнодорожного транспорта

Цель разработки / суть НПА:

Сокращение сверхнормативного нахождения вагонов на железнодорожных путях необщего пользования.

Позиция ТПП РФ:

Предлагаемые изменения в статью 100 Устава железнодорожного транспорта РФ являются неправомерными и нецелесообразными.

OAO «РЖД», как участник перевозочного процесса, не всегда является собственником вагонов. В данном случае взимание штрафов за использование чужой собственности противоречит ст. 209 ГК РФ

Ущемляются права грузоотправителей/грузополучателей, поскольку они должны будут заплатить штраф собственнику вагонов по договору аренды/пользования и ОАО «РЖД» в соответствии со ст. 100

Оформление и взыскание перевозчиком штрафов за нарушение технологического срока оборота вагонов, технологических норм погрузки/выгрузки грузов, ему не принадлежащих, создаст предпосылки для коррупционной составляющей, учитывая, что перевозчик будет заинтересован во взыскании штрафов без детального рассмотрения причин задержки вагонов

Проект создаст дискриминационные условия для деятельности операторов подвижного состава на рынке транспортных услуг, существенно снизит конкурентоспособность железнодорожного транспорта в целом, будет усугублять их и без того сложное (с крайне низкой рентабельностью) технико-экономическое состояние.

Ассоциация Промжелдортранс (член ТПП РФ)

Комитет ТПП РФ транспорту и экспедированию

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

10. Проект федерального закона «О государственном регулировании выбросов парниковых газов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (период публичных обсуждений с 07.12.18 по 03.01.2019)

создание и развитие системы учета выбросов парниковых газов

Цель разработки / суть НПА:

Реализация комплекса мер ‎по совершенствованию государственного регулирования выбросов парниковых газов

Позиция ТПП РФ:

Законопроект не соответствует целям и направлениям государственного регулирования выбросов парниковых газов, определенным Президентом Российской Федерации, содержит избыточные требования, необоснованно вводит новые чрезмерные обременения для субъектов хозяйственной деятельности и не может быть поддержан в представленной редакции.

Проект акта не содержит полного механизма государственного регулирования выбросов парниковых газов. Рядом проектируемых статьей устанавливаются отдельные элементы системы мер государственного регулирования ‎в рассматриваемой сфере без их систематизации и сведения в единую систему ‎координат государственного регулирования.

Предъявляемые законопроектом требования к хозяйствующим субъектам влекут существенное увеличение административной нагрузки на промышленные предприятия и расходов на их выполнение, а также издержки на администрирование нового регулирования государственными органами.

Комитет ТПП РФ по экологии по природопользованию и экологии,

Департамент законотворческой деятельности,

ПАО «Газпром», Ассоциация морских торговых портов, Россоюзхолодпром (член ТПП РФ)

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

11. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (период публичных обсуждений с 28.01.2019 по 15.02.2019)

страхование рисков, связанных с ведением

внешнеэкономической деятельности

Цель разработки/суть НПА:

Расширение доступа резидентов-экспортеров к продуктам экспортного страхования, представляемых российскими страховыми компаниями

Позиция ТПП РФ:

Считаем необходимым:

- привести статьи проекта в соответствие с Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И, в части, касающейся паспорта сделки;

- дополнить перечень случаев, когда резидент-экспортер не обязан зачислять денежные средства на счет в уполномоченном банке (часть 2 статьи 19 проекта), случаями, когда:

контрагент-нерезидент признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с законодательством страны регистрации;

обязательства получения от нерезидента денежных средств прекращены в силу иных объективных обстоятельств – форс-мажора.

-дополнить проект положениями, предусматривающими возможность представления резидентами и нерезидентами запрашиваемых органами и агентами валютного контроля документов (копий документов), связанных с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, в электронном виде.

Андрей Спартак

Директор ОАО «Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт», председатель Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

12. Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части реализации положений Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы)» (период публичных обсуждений с 15.03.2019 по 04.04.2019)

вопросы налогообложения

Цель / суть разработки НПА:

Совершенствование действующего порядка исчисления и уплаты ряда налогов и специальных налоговых режимов

Позиция ТПП РФ:

Существенное замечание ТПП касается положений законопроекта, что для реализации ряда товаров, подлежащих маркировке, (шины, пальто, парфюмерия и пр.) предприниматели, которые сейчас применяют патентную систему или единый налог на вмененный доход должны будут перейти на упрощенную систему налогообложения или общий режим налогообложения.

Введение таких поправок может привести к уходу предпринимателей «в тень» и сокращению бюджетных поступлений, так как в настоящее время отсутствуют препятствия по реализации товаров подлежащих маркировке указанными категориями налогоплательщиков.

В этой связи Палата предлагает поправки в статьи 346.27 и 346.43 из текста законопроекта исключить.

Департамент законотворческой деятельности

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

13. Проект федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (период публичных обсуждений с 26.03.19 по 04.04.2019)

процедура банкротства кредитных организаций

Цель разработки/суть НПА:

Унификация и повышение эффективности осуществления ликвидационных процедур.

Позиция ТПП РФ:

- считаем, что полномочия представителя Агентства и его личность должны быть определены в решении контрольного органа о назначении временной администрации или решении арбитражного суда о признании должника банкротом.

- полагаем, что в Законе о банкротстве должна быть предусмотрена чёткая и прозрачная процедура утверждения сметы расходов временной администрации, обеспечивающая защиту прав кредиторов, а также установлены требования разумности и обоснованности расходов на данном этапе

- пункт 14 статьи 183.26-1 Закона о банкротстве, устанавливающий, что на представителя Агентства не распространяются положения об освобождении или отстранении от исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей, ограничивает возможность конкурсных кредиторов на защиту своих прав в случае злоупотребления представителем Агентства своими полномочиями, ненадлежащего осуществления указанных полномочий или осуществления данных полномочий с нарушениями требований Закона о банкротстве, иных нормативных правовых актов. Кроме того, указанный пункт противоречит пункту 17 статьи 183.26-1 Закона о банкротстве, устанавливающему основания для освобождения представителя Агентства от исполнения обязанностей конкурсного управляющего арбитражным судом. Считаем, что в проект акта необходимо внести соответствующие изменения.

Департамент законотворческой деятельности

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

14. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения» (период публичных обсуждений с 9.04.2019 по 13.05.2019)

лекарственные препараты

для ветеринарного применения

Цель разработки/суть НПА:

Установление механизма ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения

Позиция ТПП РФ:

Вступление в силу проекта акта в предлагаемой редакции (с обязательным представлением заключения о соответствии производителя (иностранного производителя) лекарственных препаратов для ветеринарного применения требованиям правил надлежащей производственной практики) содержит риск отказа ввода в гражданский оборот до 80% зарубежных лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Реализация указанного риска может привести к дефициту лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Проект федерального закона не только увеличивает административную нагрузку в виде создания еще одного механизма - выдачи разрешения на ввод в гражданский оборот уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, но и утяжелит финансовую нагрузку, прежде всего на отечественных производителей лекарственных средств для ветеринарного применения, что в свою очередь увеличит их себестоимость более чем в два раза.

Петр Чекмарев

Полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, председатель Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

15. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (в части обеспечения фиксации в автоматизированном режиме результатов проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств)» (период публичных обсуждений с 21.05.2019 по 10.06.2019)

контроль технического состояния транспортных средств

Цель / суть разработки НПА:

Закрепление обязанности фиксации в автоматизированном режиме результатов проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств

Позиция ТПП РФ:

Требование об оснащении владельцами транспортных средств тахографами, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию в том числе «иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» является невыполнимым, так как в настоящее время отсутствуют официально допущенные к применению тахографы, осуществляющие регистрацию «иной информации», к тому же такие устройства, в случае их разработки, вероятней всего, не смогут называться тахографами.

Проектом федерального закона не определен ни порядок передачи данных, ни способ их передачи, ни субъект их передачи, ни способы обеспечения достоверности передаваемых сведений.

Создание государственной автоматизированной информационной системы приведет к существенным необоснованным дополнительным расходам хозяйствующих субъектов, осуществляющих автомобильные перевозки, связанным с необходимостью иметь дополнительное оборудование, временными и финансовыми расходами при передаче данных контроля технического состояния транспортных средств.

ТПП Нижегородской области, Алтайская ТПП,

Комитет ТПП РФ по транспорту и экспедированию

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

16. Проект федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (период публичных обсуждений с 03.06.19 по 24.06.2019)

экспертиза проектной документации

Цель / суть разработки НПА:

Повышение качества оказываемой государственной услуги по аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий.

Позиция ТПП РФ:

Увеличение требуемого стажа работы в сфере подготовки проектной документации и (или) выполнения инженерных изысканий по соответствующему направлению деятельности, введение требований к опыту подготовки заключений, может повлечь дефицит кадров в данной области и соответственно повлияет на сроки подготовки заключений.

В редакции проекта акта физическое лицо может быть аттестовано на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий при наличии подготовки не менее 15 заключений экспертизы проектной документации ‎и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, однако остается неясным, в какой форме должно представляться подтверждение вышеуказанного опыта.

Курская ТПП,

Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

17. Проект федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях» (период публичных обсуждений с 31.05.19 по 21.06.2019)

экологический туризм

Цель разработки/суть НПА:

Развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

Позиция ТПП РФ:

Полагаем, что требования или основные критерии для определения видов объектов туристской индустрии, предназначенных для размещения на особо охраняемых природных территориях, следует установить в федеральном законе. Отсутствие единых критериев может повлечь бессистемное строительство объектов туристской индустрии, объектов размещения (в т.ч. капитальных), увеличение антропогенного воздействия на особо охраняемые природные территории и утрату их рекреационного и природоохранного значения.

Считаем, что необходимо исключить возникновение коллизии с таким видом туризма и давно устоявшимся понятием, как «культурно-познавательный туризм», закрепленном в действующей нормативной правовой базе о туристской деятельности.

Департамент законотворческой деятельности

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

18. Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 18.9 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (период публичных обсуждений с 17.06.2019 по 21.07.2019)

государственный контроль в сфере миграции

Цель разработки / суть НПА:

Контроль за въехавшими в Россию в упрощенном порядке иностранными гражданами по деловым визам

Позиция ТПП РФ:

Авторами законопроекта предлагается установить ответственность за несуществующую в настоящее время обязанность уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о завершении или прекращении (расторжении) инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта на территории Дальневосточного федерального округа с иностранной компанией.

Обращаем внимание на необходимость соблюдения соразмерности наказания и тяжести правонарушения при определении размеров административных штрафов.

Предлагаемые авторами законопроекта нормы нарушают конституционные принципы, противоречат действующему законодательству и являются избыточными.

Транспортно- металлургическая компания ( член ТПП РФ)

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

19. Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (период публичных обсуждений с 11.06.19 по 02.07.2019)

использование спутниковых сетей связи

Цель разработки / суть НПА:

Установление административной ответственности за нарушение Правил использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств

Позиция ТПП РФ:

В виду того, что спутниковые каналы связи между иностранной системой подвижной персональной спутниковой связи и наземной станцией сопряжения, спутниковые каналы связи между иностранной системой подвижной персональной спутниковой связи и абонентскими станциями (терминалами), а также логика обработки («маршрутизации») трафика на стороне иностранной системы подвижной персональной спутниковой связи находится вне контроля российских операторов связи, считаем введение ответственности российских операторов связи за нарушение правил использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, в части обязанности по пропуску трафика, формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории Российской Федерации необоснованной.

Считаем необходимым уточнить формулировку состава административного правонарушения в целях однозначного определения объема случаев, которые могут быть квалифицированы в соответствии с этим составом.

Департамент цифрового развития

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

20. Проект федерального закона «О промышленной безопасности» (период публичных обсуждений с 17.06.19 по 12.07.2019)

контроль за соблюдением требований промышленной безопасности

Цель разработки / суть НПА:

Актуализация и адаптация положений законодательства в области промышленной безопасности к современным условиям ведения предпринимательской деятельности

Позиция ТПП РФ:

Положениями законопроекта проектируется ряд недостаточно обоснованных требований, существенно изменяющих действующее регулирование в области промышленной безопасности.

Требуется уточнения определение «система дистанционного контроля промышленной безопасности» данное в проекте акта, поскольку в состав системы (комплекс программных, программно-аппаратных средств, средств измерений, а также специальных технических средств) не включены люди (которые предусмотрены понятием автоматизированная система), кроме того ориентация только на показатель риск возникновения аварий сужает возможности по целенаправленной обработке информации для прогнозирования других рисков с целью недопущения инцидентов и аварий.

Комитет ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности,

Комитет ТПП РФ по промышленной безопасности,

Комитет ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта

21. Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований технических регламентов» (период публичных обсуждений с 02.08.19 по 29.08.2019)

соблюдение обязательных требований национальных стандартов

и технических регламентов

Цель разработки / суть НПА:

Усиление финансовой ответственности за нарушение требований технических регламентов

Позиция ТПП РФ:

Необходимо также обратить внимание на то, что сумма минимального штрафа в размере 2 000 000 руб. сама по себе является существенной для субъектов малого предпринимательства, и, в случае наложения такого штрафа, может возникнуть риск прекращения хозяйственной деятельности таких субъектов по причине их неплатежеспособности. При таких обстоятельствах, полагаем, что законопроект устанавливает чрезмерную финансовую ответственность для юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, что не соответствует принципу соразмерности наказания и степени вины нарушителя.

Магнитогорская ТПП, Департамент законотворческой деятельности

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

22. Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» в части особенностей вывоза товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза» (период публичных обсуждений с 05.06.19 по 26.06.2019)

экспорт животноводческой продукции

Цель разработки / суть НПА:

Актуализация списка товаров, подлежащих ветеринарному контролю и надзору

Позиция ТПП РФ:

В законопроекте необходимо уточнение формулировки «подконтрольного товара», исключающей лекарственные средства для ветеринарного применения, так как формально лекарственные средства также являются «подконтрольным товаром», но не подпадают под регулирование статьи 3.2.7 Кодекса наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), на которую ссылаются авторы проекта.

Комитет ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.

23. Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (о создании национальной системы прослеживаемости товаров)» (период публичных обсуждений с 27.06.19 по 24.07.2019)

оборот товаров, ввозимых в Российскую Федерацию

Цель разработки/суть НПА:

Реализация обязательств Российской Федерации по созданию национальной системы прослеживаемости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию.

Позиция ТПП РФ:

Рассматриваемым законопроектом предлагается введение штрафов, привязанных к стоимости товаров, «которые отражены (должны были быть отражены) в документации по операциям с товарами, подлежащими прослеживаемости», и размер штрафов предлагается ввести от 5% до 10% стоимости данного товара в зависимости от вида правонарушения, но не менее 1 тысячи рублей за каждый документ или за сведения из одного документа об отгрузке товаров.

Такие размеры штрафов могут оказаться ликвидационными для участников рынка, так как рассматриваемые в законопроекте правонарушения могут носить массовый, но непредумышленный характер и быть связаны с целым рядом объективных и субъективных причин возникновения ошибок и задержек.

Эдуард Уткин

Генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России», член Комитета ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Результат ОРВ:

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта.