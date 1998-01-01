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"Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники

Ноя 22
Тамбовская область Центральный федеральный округ
"Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники

Состоялась очередная встреча наставников с финалистами регионального управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины». В рамках встречи финалисты узнали своих персональных наставников, с которыми им предстоит дальнейшая напряжённая работа.
Большинству наставников досталось по 2 финалиста конкурса. Теперь в индивидуальном порядке они продолжат вместе работать.

- Самое главное - у всех горят глаза. Мы пообщаемся и выработаем тот формат работы, который устроит всех. Думаю, не реже одного раза в неделю будем встречаться, - рассказал депутат Тамбовской областной Думы, наставник конкурса Александр Орионов.

Также участники встречи обсудили перспективы развития конкурса в следующем году. Финалисты высказали идею о создании конкурсом собственной некоммерческой организации. Создание своей НКО позволит расширить границы конкурса, сделав его полноценным общественным движением.

- В процессе конкурса сформировалась новая общность заинтересованных молодых людей - это самое ценное, что мы получили в результате,- отметил первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

Напомним, что конкурс «Лидеры Тамбовщины» стартовал по инициативе губернатора Александра Никитина летом этого года и завершился в октябре. Из более чем 370 человек, которые подали заявки на участие, были определены 30 финалистов. Многие из участников конкурса вошли в кадровый резерв администрации области.



 
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