Леонид Попович: «акцизы выше, цены ниже»

Правительство РФ предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вина, однако, только на вина, импортируемые в Россию. В итоге стоимость вин российских производителей не только останется прежней, а может даже и снизится – считает эксперт Торгово-промышленной палаты РФ, глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Полгода назад Министерство финансов России предложило проект поправок в Налоговый кодекс, касающиеся увеличения акцизов на вино. К обсуждению данных изменений были привлечены эксперты ТПП РФ и Союза виноградарей и виноделов России, внесшие ряд практических дополнений и замечаний. После экспертного обсуждения Министерство финансов РФ направило свои предложения в Правительство России, которое одобрило данные поправки в Налоговый кодекс и в ближайшее время внесет их на рассмотрение в Госдуму.

Суть поправок следующая: с 1 января 2020 года предлагается повысить ставки акцизов на вина, игристые вина и шампанское. Для обычного потребителя с учетом повышения акцизов, плюс НДС, стоимость бутылки вина может вырасти на 25-30 рублей.

Стоит особенно отметить, что нововведение коснётся только импортных вин. Предполагается, что импортеры вин данный акциз будут платить по полной ставке. В отношении российских производителей предусмотрено уменьшение налоговой базы, т.е. после начисления акциза будет производиться налоговый вычет. Налоговые льготы для отечественных производителей позволят не только сохранить стоимость российских вин на прежнем уровне, но уменьшить их.

Делается это, в первую очередь, для устранения несоответствия российского законодательства нормам ВТО: ставки на российские и импортные вина должны быть уравнены. Плюс, данная мера позволит поддержать отечественных производителей вин, создаст благоприятные условия для развития виноградарства в России, простимулирует посадку новых виноградников. В конечном итоге, увеличения акцизов позволит российским производителям конкурировать с импортными виноделами не только ценой но, что не менее важно для нас, как для потребителей, качеством столь древнего и благородного напитка.