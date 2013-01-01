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ИЗМИР

Курский производитель принимает участие в выставке "Зеленая неделя"

Янв 23
Курская область Центральный федеральный округ
Курский производитель принимает участие в выставке "Зеленая неделя"

Мероприятие проходит с 18 января в Берлине. Ярмарка продовольственных товаров, сельского хозяйства и садоводства, которая уже более 80 лет занимает важное место в общественной и экономической жизни немецкой столицы, является одной из наиболее известных в мире выставок.
В 26 павильонах свои достижения представляют более полутора тысяч немецких и иностранных производителей из 116 стран мира. Важная часть выставки посвящена биологически чистым культурам. Ожидается, что ее посетит более 400 тысяч человек.

В «Зеленой неделе» принимает участие курская строительная компания «Вуд Экспорт». На протяжении длительного времени она успешно работает на рынке деревянного домостроения в регионе. Участие компании в выставке в Германии стало возможным благодаря помощи Центра поддержки экспорта, действующего на базе Ассоциации «Центр поддержки предпринимательства Курской области». Главные выставочно-ярмарочные мероприятия, в рамках которых впервые свою продукцию представит курский производитель, продлятся до 28 января.



 
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