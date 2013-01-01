Курский драмтеатр удостоен гранта губернатора



Александр Михайлов подписал распоряжение о присуждении гранта губернатора Курской области на создание творчески значимого проекта в области театрального искусства.

В этом году грант в размере 525 тыс. рублей присужден областному бюджетному учреждению культуры «Курский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина» на постановку спектакля по роману французского классика Ги де Мопасана «Милый друг».

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