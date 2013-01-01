Курская область вошла в топ-10 рейтинга регионов эффективности молодежной политики за 2017 год



Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь») опубликовало итоговый рейтинг эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, за 2017 год. Курская область заняла 1 место в ЦФО и 8-е по стране (+4 позиции от 2016 года).

Оценивались 58 критериев работы органов исполнительной власти по направлениям государственной молодежной политики, в том числе мероприятия, всероссийская форумная кампания, грантовая поддержка, работа с автоматизированной информационной системой «Молодежь России», институты, инфраструктура, коммуникации, нормативно-правовая база и другое.

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