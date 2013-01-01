Курская область в лидерах экологического рейтинга субъектов Российской Федерации



Очередной экологический рейтинг субъектов РФ составила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

Среди 85 регионов Курская область заняла четвертое место. Это характеризует стабильную и устойчивую экологическую обстановку в регионе.

Большое внимание в Курской области уделяется реализации природоохранных мероприятий. В их числе проведение различных субботников, создание особо охраняемых территорий, охрана животного и растительного мира и др.

Результат совместных усилий экологов, общественных организаций, представителей власти, руководителей и сотрудников предприятий, студентов, школьников и населения нашей области позволил Курской области традиционно занять лидирующие позиции в рейтинге.