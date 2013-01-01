Курская область полностью обеспечивает себя мясом птицы, свининой, сахаром, мукой и картофелем
Задачу по обеспечению себя собственной продукцией к 2020 в послании Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин обозначил как национальную. Глава государства подчеркнул, что Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания.
Высокая насыщенность торговой сети региона продуктами питания обеспечивается, в основном, за счет собственного производства. Около 70% основных продуктов реализуемых на потребительском рынке Курской области, производятся из собственной сельскохозяйственной продукции и сырья. Сегодня наш регион полностью обеспечивает себя мясом птицы, свининой, сахаром, мукой и картофелем.
В региональных торговых сетях реализуется продукция более 30 товаропроизводителей Курской области, она насчитывает около 300 ассортиментных позиций, причем доля курских товаров постоянно увеличивается.
Наш регион имеет самую низкую цену в России на мясо птицы, второе место по минимальной стоимости на картофель и хлеб ржаной и ржано-пшеничный, в первой десятке с низкими ценами по стране на свинину, мясную продукцию, сахар, гречневую крупу, растительное масло и другие социально значимые продукты питания.
В целях усиления конкурентного воздействия на цены, более полного удовлетворения спроса населения на продукты питания и промышленные товары на территории области регулярно проводятся ярмарки, в ходе которых хозяйствующие субъекты реализуют свою продукцию по ценам на 10-15% ниже, чем в розничных предприятиях торговли. В 2017 году в городах и районах области проведено свыше 400 таких ярмарок.
Для обеспечения курян качественными продуктами питания проводятся сравнительные смотры качества. Исследовано свыше 300 образцов продуктов питания – это молочная продукция, мясные полуфабрикаты, колбасные, кондитерские изделия, хлеб, напитки.
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|23 Янв:
|23 Янв:
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