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ИЗМИР

Курская область полностью обеспечивает себя мясом птицы, свининой, сахаром, мукой и картофелем

Янв 23
Курская область Центральный федеральный округ
Курская область полностью обеспечивает себя мясом птицы, свининой, сахаром, мукой и картофелем

Задачу по обеспечению себя собственной продукцией к 2020 в послании Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин обозначил как национальную. Глава государства подчеркнул, что Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания.
В Курской области в последние годы приложены максимальные усилия для решения поставленной Владимиром Путиным задачи - удовлетворения спроса населения на основные продовольственные и промышленные товары.

Высокая насыщенность торговой сети региона продуктами питания обеспечивается, в основном, за счет собственного производства. Около 70% основных продуктов реализуемых на потребительском рынке Курской области, производятся из собственной сельскохозяйственной продукции и сырья. Сегодня наш регион полностью обеспечивает себя мясом птицы, свининой, сахаром, мукой и картофелем.

В региональных торговых сетях реализуется продукция более 30 товаропроизводителей Курской области, она насчитывает около 300 ассортиментных позиций, причем доля курских товаров постоянно увеличивается.

Наш регион имеет самую низкую цену в России на мясо птицы, второе место по минимальной стоимости на картофель и хлеб ржаной и ржано-пшеничный, в первой десятке с низкими ценами по стране на свинину, мясную продукцию, сахар, гречневую крупу, растительное масло и другие социально значимые продукты питания.

В целях усиления конкурентного воздействия на цены, более полного удовлетворения спроса населения на продукты питания и промышленные товары на территории области регулярно проводятся ярмарки, в ходе которых хозяйствующие субъекты реализуют свою продукцию по ценам на 10-15% ниже, чем в розничных предприятиях торговли. В 2017 году в городах и районах области проведено свыше 400 таких ярмарок.

Для обеспечения курян качественными продуктами питания проводятся сравнительные смотры качества. Исследовано свыше 300 образцов продуктов питания – это молочная продукция, мясные полуфабрикаты, колбасные, кондитерские изделия, хлеб, напитки.



 
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