Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия)

Торгово-промышленная палата Российской Федерации совместно ТПП Республики Хакасия объявляет конкурс по отбору претендентов на должность президента Союза «Торгово-промышленная палата Республики Хакасия».

Победители конкурса будут рассматриваться в качестве основных претендентов-кандидатов для избрания на должность президента ТПП Республики Хакасия. Они также войдут в состав экспертных, консультативных, совещательных формирований при федеральных и региональных органах государственной власти и органах местного самоуправления как представители ТПП РФ и ТПП Республики Хакасия и примут участие в проектах федеральной палаты, в т.ч. в образовательном проекте «Лидеры торгово-промышленных палат».

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: «Сегодня система торгово-промышленных палат представлена в 83 субъектах Российской Федерации и включает в себя 83 региональные палаты и 97 палат муниципальных образований. Мы объединяем 500 бизнес-ассоциаций на региональном уровне, представляющих основные секторы российской экономики, 206 союзов, ассоциаций и других объединений предпринимателей на федеральном уровне, более 53 тысяч субъектов предпринимательства.

Эффективное функционирование системы по всей стране требует серьезного внимания к кадровому обеспечению торгово-промышленных палат на перспективу.

Конкурсный отбор претендентов на руководящие должности в торгово-промышленные палаты является инструментом поиска и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций, формирования кадрового резерва системы торгово-промышленных палат в Российской Федерации».

Прием документов на участие в конкурсе осуществляется в период с 17 июля по 20 августа 2019 года.

Конкурсные процедуры по оценке участников конкурса пройдут в период с 21 августа по 15 сентября 2019 года.

Документы на участие в конкурсе подаются в электронном виде по адресу электронной почты konkurs-reserv@tpprf.ru с пометкой в теме письма: «На Конкурс ТПП РФ».

Подробнее: https://tpprf.ru/ru/announcements/315857/