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Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия)

Июл 17
ТПП РФ
Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия)
Торгово-промышленная палата Российской Федерации совместно ТПП Республики Хакасия объявляет конкурс по отбору претендентов на должность президента Союза «Торгово-промышленная палата Республики Хакасия».

Победители конкурса будут рассматриваться в качестве основных претендентов-кандидатов для избрания на должность президента ТПП Республики Хакасия. Они также войдут в состав экспертных, консультативных, совещательных формирований при федеральных и региональных органах государственной власти и органах местного самоуправления как представители ТПП РФ и ТПП Республики Хакасия и примут участие в проектах федеральной палаты, в т.ч. в образовательном проекте «Лидеры торгово-промышленных палат».

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: «Сегодня система торгово-промышленных палат представлена в 83 субъектах Российской Федерации и включает в себя 83 региональные палаты и 97 палат муниципальных образований. Мы объединяем 500 бизнес-ассоциаций на региональном уровне, представляющих основные секторы российской экономики, 206 союзов, ассоциаций и других объединений предпринимателей на федеральном уровне, более 53 тысяч субъектов предпринимательства.

Эффективное функционирование системы по всей стране требует серьезного внимания к кадровому обеспечению торгово-промышленных палат на перспективу.

Конкурсный отбор претендентов на руководящие должности в торгово-промышленные палаты является инструментом поиска и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций, формирования кадрового резерва системы торгово-промышленных палат в Российской Федерации».

Прием документов на участие в конкурсе осуществляется в период с 17 июля по 20 августа 2019 года.

Конкурсные процедуры по оценке участников конкурса пройдут в период с 21 августа по 15 сентября 2019 года.

Документы на участие в конкурсе подаются в электронном виде по адресу электронной почты konkurs-reserv@tpprf.ru с пометкой в теме письма: «На Конкурс ТПП РФ».

Подробнее: https://tpprf.ru/ru/announcements/315857/

17 Июл 2019, ТПП РФ


 
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