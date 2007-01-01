Крымский отель признали лучшим в Европе курортом премиум-класса



На Мадейре (Португалия) состоялась церемония награждения лауреатов европейской премии World Travel Awards-2019 - самой престижной награды в сфере индустрии гостеприимства и туризма. Крымский курортный комплекс Mriya Resort & SPA был представлен в шести номинациях и одержал победу в трех из них.

Пятый год подряд этот пятизвездочный российский отель получает премии World Travel Awards, являясь рекордсменом среди российских представителей по количеству международных наград. На этот раз он признан ведущим европейским курортом для отдыха (Europe's Leading Leisure Resort 2019), ведущим европейским комплексом для проведения мероприятий (Europe's Leading MICE Resort 2019) и ведущим европейским курортом премиум-класса (Europe's Leading Luxury Family Resort 2019).

Построенный в Ялте по проекту известного британского архитектора Нормана Фостера курортный комплекс Mriya Resort & SPA отличается высоким уровнем сервиса и обилием услуг для отдыха и развлечений. Отель рассчитан на 425 номеров, в том числе - 17 вилл. Территория курорта занимает более 30 гектаров. За последние два года на территории комплекса открылись клиника персонализированной медицины, бальнеологический комплекс, семейный детский парк «Дримвуд» и японский сад. В ближайшее время планируется открытие собственного винного парка и сыроварни.

Республика Крым, Южный федеральный округ