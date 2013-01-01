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В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей

Дек 18
ТПП РФ
В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провели в Москве стратегическую сессию, посвященную реализации мер государственной поддержки малых и средних компаний.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман подчеркнул, что столичные предприниматели активно используют государственные инструменты развития на различных этапах становления бизнеса: от запуска своего дела до выхода на международные рынки, при этом Московское правительство ведет последовательную работу по повышению доступности мер поддержки для субъектов МСП.

Так, в рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Москвы удалось привлечь более 235 млрд рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных. По состоянию на начало декабря более 1,7 тысяч крупнейших заказчиков Москвы заключили контракты на общую сумму более 3,5 трлн рублей с более, чем 34 тысячами субъектов МСП, зарегистрированными на территории Москвы (данные 2016-2019 год).

«Малый бизнес уже совсем не «малый». На сегодняшний день в России каждый четвертый человек занят в малом и среднем предпринимательстве, а в масштабах Москвы – каждый третий. Малый бизнес создает около 30% рабочих мест, в экономике столицы 2,5 миллиона горожан заняты в МСП. Каждый день в Москве создается не менее 450 новых бизнесов – и это не считая самозанятых, которых только в столице зарегистрировалось уже более 160 тысяч человек», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На тематических панельных дискуссиях, которые прошли в рамках стратегической сессии, представители Корпорации МСП, Правительства Москвы и бизнес-сообщества обсудили наиболее востребованные меры поддержки в IT секторе, сфере высоких технологий, социального предпринимательства и туризма.

Также на стратегической сессии было презентовано четыре новых инвестиционных проекта. Этим проектам может быть оказана финансовая поддержка Корпорации. Компания «Вуш» планирует привлечь финансирование для расширения сервиса «кикшеринга». Прокат самокатов – это актуальный для городской среды экологичный «транспорт последней мили», который популярен как у жителей Москвы, так и у туристов. Компания «АКЗ Покрытия» презентовала проект увеличению объемов производства высокотехнологичных защитных покрытий, применяемых в таких областях как гражданское, инфраструктурное, дородное строительство и др. Типография «Буки Веди» планирует приобрести новое оборудование, в том числе для печати детских учебников и литературы для людей с ограничениями по зрению. Проект социального предпринимательства может быть реализован с использованием лизингового инструментария господдержки. Также на мероприятии был презентован проект компании «НЕОРОС» по разработке технологии и локализации высокоскоростного производства компонентов для производителей телекоммуникационного оборудования.

Общий объем инвестиций в эти проекты может составить около 1,5 млрд рублей, в рамках бизнес-планов предусматривается создание более 200 новых рабочих мест.

На стратегической сессии прошла презентация нового механизма обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении («Зеркальный реестр проверок»). «Зеркальный реестр проверок» создан на Портале Бизнес-навигатора МСП в целях исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 23 октября 2018 года.

Одной из ключевых целей разработки «Зеркального реестра проверок» является обеспечение возможности направления субъектами МСП обратной связи о результатах проверок в Генеральную прокуратуру РФ для мер прокурорского реагирования и в контрольно-надзорные органы. Также важным результатом работы механизма станет получение аналитических данных о типичных, наиболее распространенных нарушениях субъектами МСП обязательных требований для разработки контрольно-надзорными органами пошаговых руководств для предпринимателей в целях профилактики нарушений и обеспечения подготовки предпринимателей к проведению контрольно-надзорных мероприятий.

«Зеркальный реестр проверок» - это неотъемлемая часть регуляторной гильотины. Наша общая задача с коллегами и контрольно-надзорных органов и предпринимательским сообществом сделать проверки бизнеса абсолютно прозрачными и понятными. Со следующего года внеплановые проверки будут проводиться по открытым проверочным листам, а на основе собранной благодаря «Зеркальному реестру» аналитики будут созданы пособия для того, чтобы предприниматели не совершали типовые нарушения. Это будет способствовать формированию благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы в стране. Сегодня по итогам московской стратегической сессии хочу особо отметить высокую вовлеченность столичных предпринимателей, которые активно пользуются Бизнес-навигатором МСП в целом, и «Зеркальным реестром» в частности. Уверен, что примеру Москвы последуют и другие регионы России» - подчеркнул Александр Браверман.

18 Дек 2019, ТПП РФ


 
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